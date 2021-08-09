阿里CEO張勇震怒　開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

▲阿里女員工維權爆料被要求出差陪酒，該女員工疑遭主管性侵。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商龍頭阿里巴巴爆出男主管強迫女員工陪酒並性侵的醜聞後，集團火速開除涉事男員工、永不錄用，待警方調查案情。此外，阿里同城零售事業群總裁李永和及HRG（政委）徐昆引咎辭職，首席人力資源官童文紅遭記過處分。

▲阿里巴巴董事局主席、CEO張勇。（圖／CFP）

阿里巴巴集團女員工一封8000字長文，淚訴長官要求其出差陪酒，過程中被商家摸私處襲胸，酒醉後更疑似遭該名長官性侵。事發後，女員工向公司HR等反應未果，在公司餐廳發傳單維權影片在網路瘋傳，除引起網友熱議，閱讀量超10億，也讓阿里CEO張勇震怒，在集團內部網站發信要求立即處理。

張勇表示，事件對這位女員工造成巨大的傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」至於涉嫌男員工和女同事在酒醉狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定，予以辭退，永不錄用，「關於他是否有強姦或者猥褻等違法行為，警方正在調查取證。」

此外，同城零售事業群總裁李永和（老鼎）和同城零售事業群HRG（人事政委）徐昆（丁冬）引咎辭職。內部公告指出，李永和作為事業群總裁，在這件事上的敏感性、重視和投入程度遠遠不夠，沒有主動作為，徐昆也沒有起到事業群HRG關鍵決策的作用，為此應承擔責任。

阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅則受記過處分。公告提到，整件事處理過程中，HR團隊對人的關注、關懷不夠，理性多了，感性少了，缺乏感同身受。同時，缺乏應急響應體系和存在嚴重的判斷失誤，在涉嫌違法的情況下，未能第一時間將當事人停職，「這種種現象的背後是HR文化體系和能力的建設出現了重大問題。」

張勇用「震驚、氣憤、羞愧」來表達自己對該案的情緒，他強調，阿里是所有阿里人的阿里，之所以痛，是因為愛，發生這樣的事情是全體阿里人的屈辱，「我們必須重塑，我們必須改變。改變必須從每個人做起，但是首先必須從領導者做起，從我做起。請大家拭目以待。」

