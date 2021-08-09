　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

阿里CEO張勇震怒　開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

▲阿里女員工維權爆料被要求出差陪酒，同時疑遭主管性侵。（圖／翻攝微博）

▲阿里女員工維權爆料被要求出差陪酒，該女員工疑遭主管性侵。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商龍頭阿里巴巴爆出男主管強迫女員工陪酒並性侵的醜聞後，集團火速開除涉事男員工、永不錄用，待警方調查案情。此外，阿里同城零售事業群總裁李永和及HRG（政委）徐昆引咎辭職，首席人力資源官童文紅遭記過處分。

▲▼張勇。（圖／CFP）

▲阿里巴巴董事局主席、CEO張勇。（圖／CFP）

阿里巴巴集團女員工一封8000字長文，淚訴長官要求其出差陪酒，過程中被商家摸私處襲胸，酒醉後更疑似遭該名長官性侵。事發後，女員工向公司HR等反應未果，在公司餐廳發傳單維權影片在網路瘋傳，除引起網友熱議，閱讀量超10億，也讓阿里CEO張勇震怒，在集團內部網站發信要求立即處理。

張勇表示，事件對這位女員工造成巨大的傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全力關心和照顧好她。」至於涉嫌男員工和女同事在酒醉狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定，予以辭退，永不錄用，「關於他是否有強姦或者猥褻等違法行為，警方正在調查取證。」

此外，同城零售事業群總裁李永和（老鼎）和同城零售事業群HRG（人事政委）徐昆（丁冬）引咎辭職。內部公告指出，李永和作為事業群總裁，在這件事上的敏感性、重視和投入程度遠遠不夠，沒有主動作為，徐昆也沒有起到事業群HRG關鍵決策的作用，為此應承擔責任。

阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅則受記過處分。公告提到，整件事處理過程中，HR團隊對人的關注、關懷不夠，理性多了，感性少了，缺乏感同身受。同時，缺乏應急響應體系和存在嚴重的判斷失誤，在涉嫌違法的情況下，未能第一時間將當事人停職，「這種種現象的背後是HR文化體系和能力的建設出現了重大問題。」

張勇用「震驚、氣憤、羞愧」來表達自己對該案的情緒，他強調，阿里是所有阿里人的阿里，之所以痛，是因為愛，發生這樣的事情是全體阿里人的屈辱，「我們必須重塑，我們必須改變。改變必須從每個人做起，但是首先必須從領導者做起，從我做起。請大家拭目以待。」
 

►明星打造透亮肌的秘密

ET快訊
佩甄「泳池照秒刪」來不及　穿比基尼下水被網抓包：解封了？
她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖超衝擊：王齊麟根本巨人
殺豬公到郵局存錢遭嫌「先去換錢再來！」　她1舉動網竟喊：錯了
快訊／國道1號翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外
瘦子點名吳亦凡開罵！　批誤人子弟亂用skr：別聽奇怪的導師亂
6縣市豪雨特報！南台灣再忍忍　專家：本週降雨漸緩
台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福建平潭發現「1台灣無症狀感染者」！治癒8天後復陽　社區全封控

跟確診者打過牌還擠檢測！揚州公務員「害23人感染」多名官員被懲處

丈夫欲「強上岳母」！32歲妻5次起訴離婚　法院不准：感情沒破裂

大陸新增94例本土確診　南京本輪疫情首現「無新增」

阿里CEO張勇震怒　開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

員工爆鹹濕迎新！男吃蕉「女學初夜叫床」　阿里巴巴回應被打臉

哈爾濱投資公司「天花板坍塌」！11員工遭活埋　2人明顯死亡

福原愛閨蜜「霸氣送7房」！她豪灑1.5億給桌球冠亞軍：每人一套

黑石收購SOHO中國　被大陸市場監管總局立案審查

慎入！警攔檢可疑貨車…車廂炸出「3000尾劇毒眼鏡蛇」恐怖蠕動

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

福建平潭發現「1台灣無症狀感染者」！治癒8天後復陽　社區全封控

跟確診者打過牌還擠檢測！揚州公務員「害23人感染」多名官員被懲處

丈夫欲「強上岳母」！32歲妻5次起訴離婚　法院不准：感情沒破裂

大陸新增94例本土確診　南京本輪疫情首現「無新增」

阿里CEO張勇震怒　開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

員工爆鹹濕迎新！男吃蕉「女學初夜叫床」　阿里巴巴回應被打臉

哈爾濱投資公司「天花板坍塌」！11員工遭活埋　2人明顯死亡

福原愛閨蜜「霸氣送7房」！她豪灑1.5億給桌球冠亞軍：每人一套

黑石收購SOHO中國　被大陸市場監管總局立案審查

慎入！警攔檢可疑貨車…車廂炸出「3000尾劇毒眼鏡蛇」恐怖蠕動

台北東區蔬食餐廳不敵疫情！元禾食堂8／11歇業：獻上深深的一鞠躬

快訊／艾成長文道歉「讓老婆受委屈」！　王瞳認講話方式要改

日本奧運奪金激勵　前田健太隔近一個月再拿第5勝

專訪／女嬰遭保母傷害致死　監視器畫面曝...生父控她隱瞞這一段

雲豹能源跨足動作頻頻！職籃隊剛成軍　再宣布投入「水資源再利用」

辣媽性誘「兒子14歲好友」　狂發裸照、鹹濕簡訊：我無法自拔！

新款AirPods 3下月有望登場　售價、更新設計大盤點

影／溫流唱鐘鉉歌情緒失控！笑著哽咽「我快要哭了」中斷演出

Lisa大削肩上衣「直角肩＋螞蟻腰」齊發　Jisoo罕見「亞麻金」髮色美翻

豪雨導致農損破1.8億　蔡英文、蘇貞昌緊急啟動下鄉連跑8行程

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

大陸熱門新聞

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

哈爾濱大樓天花板坍塌！11人活埋2人亡

遊客打群架「害動物學壞互毆」場面一度失控

阿公樹下低頭滑手機！抬頭和猛虎面對面

阿里CEO張勇震怒 開除涉性侵男員工...業務總裁、政委辭職

全紅嬋奪金　老家被包圍「全家快崩潰」

警臨檢小貨車…下秒驚現3000隻劇毒眼鏡蛇

阿里女員工遭高層灌酒性侵！4次帶保險套進我房間

轉籍南韓「換頭」 　桌球女將：花77萬韓元

丈夫欲「強上岳母」！妻5次起訴離婚被駁回

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

疫情狂爆「偷補習」被踹門　老師當場押走

前男友把7隻小貓丟下樓　她開窗一看崩潰了

更多熱門

相關新聞

狼運將下藥性侵2女　重判11年半

狼運將下藥性侵2女　重判11年半

在淡水租屋的華姓計程車司機，2018年間邀請女研究生小甘（化名）前往北海岸遊玩，藉機下藥性侵小甘；之後又趁著承租淡水住處時，下藥性侵女房東小瑾（化名），還一夜3次。一審將他判刑11年半，二審更加重改判15年半。案經撤銷發回，高等法院更一審還是將華男判刑11年半。可上訴。

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

帶少女回家嘿咻挨告　關鍵「馬甲內衣」判無罪

帶少女回家嘿咻挨告　關鍵「馬甲內衣」判無罪

阿里女員工遭高層灌酒性侵！4次帶保險套進我房間

阿里女員工遭高層灌酒性侵！4次帶保險套進我房間

幼教女師慘被下藥性侵！　碩士男惡行曝光

幼教女師慘被下藥性侵！　碩士男惡行曝光

關鍵字：

阿里巴巴阿里性侵人力陪酒

讀者迴響

熱門新聞

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

她美國留學打BNT　揭576字心聲

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面