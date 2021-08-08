阿里巴巴女員工遭高層灌酒性侵！「4次帶套進我房間」8千血淚文曝

▲阿里巴巴女員工遭色狼長官（左圖）性侵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸電商巨頭阿里巴巴集團近日驚爆男主管強迫已婚女員工出差陪酒，並多次性侵的醜聞。受害人PO出近8千字長文，詳述事發經過，控訴被主管要求陪商家喝酒，被商家摸腿胸和私處，最後喝醉更慘被主管多次性侵。事發後，她向公司HR等反饋不果，一度在公司餐廳派傳單維權，引發網友熱議，截至8月8日淩晨，話題閱讀已超過10億，討論近40萬。

女員工在控訴信的開頭就淚訴自己慘痛的經歷，「被男領導強制要求去出差，被灌醉後，在酒桌上被男客戶摸胸、摸腿、摸私處，且被男客戶帶到其他無人包廂進行猥褻。男領導當夜更是帶著避孕套4次進入我房間， 對我進行侵犯！！！！」

她表示，事發7月27日，颱風天被要求出差，男主管要她陪商家喝酒，被灌醉後即被商家猥褻；男主管不但放任不管，還對商家稱，「看我多好，給你們送來一個美女，怎麼玩你隨便。」

▲阿里巴巴女員工控訴信。（圖／翻攝自微博）

不久，女員工被灌醉，甚至已經到昏迷的程度，直到隔天醒後才發現自己渾身赤裸躺在飯店床上，甚至在床頭看到一個拆封過的保險套包裝。她馬上打電話問主管，對方支支吾吾說事情沒這麼嚴重，「可是，想到我早上起來赤裸著的身體，想到丟失不見的內褲，想到床邊多出來的避孕套，想到那些模糊的被他強吻抱摸的畫面，我覺得事情並沒那麼簡單。」

女員工隨後報案，在警方陪同下看了攝影機畫面，才知道在她酒醉無意識之後，上司偷偷辦了其酒店房間的房卡，當晚先後4次進入她房間，最長一次長達近半小時，「這是什麼樣的一個人渣，偷偷辦了醉酒女同事的門卡，帶著避孕套先後4次偷偷進來。」

她回憶，7月28日自己醒來後，曾通過電話與上司對峙，當時對方承認所作所爲，但她沒有錄音。其後女員工報案，對方卻反口否認。她向公司投訴，公司方面一拖再拖，甚至出言威脅，「說如果我要是再做什麽、説什麽，就把我抓走。」

▲女孩慘遭性侵多次。（圖／翻攝自微博）

涉嫌性侵女員工的男主管身分和照片隨後也在微博被公開，他在阿里HR軟件釘釘上的昵稱為「曲一」，本名王成文，是阿里集團旗下同城零售事業群-超市生態事業部的區域運營。據悉，同城零售專攻地方商家，拉他們上天貓超市等阿里旗下網路平台開店。

針對網路熱議的阿里女員工被侵害一事，8月7日晚，阿里巴巴終於回應稱，決不容忍，全力配合警方，涉嫌員工已停職接受警方調查。此外，阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇8月8日凌晨在內網發帖表示，用震驚、氣憤、羞愧，表達對阿里一員工涉嫌侵犯女同事事件的感受。他同時表示，必須調查清楚，給全體阿里同學和全社會一個交代。