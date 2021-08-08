幼教女師慘被下藥性侵！　碩士男完事催起床：我要跟家人去吃飯

▲小玲（化名）被潘男騙到家中性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台北一名幼教老師小玲（化名，下同）先前在交友網站上認識碩士畢業潘男，前3次約會對方都想發生進一步行為，第四次小玲不堪攻勢，答應去到他家，沒想到竟被灌酒下藥再乘機性侵得逞。小玲憶起當時恐怖情景，表示當她身體癱軟無力再難抵抗後，只能要求「拜託你戴套」便昏睡過去。潘男被判處8年徒刑，民事部分則被判須賠償101萬餘元。

小玲在庭上指出，她於2016年12月在交友網站「愛情公寓」認識潘男，當時潘男便以假名自稱，兩人網戀約1個月後，2017年1月底在南港一間咖啡廳第一次見面聊天，之後第二次和第三次都是在潘男車上見面。

第四次見面是在2017年6月25日，小玲在家附近坐上潘男的車，之後兩人先到汐止吃冰後，於傍晚回到潘男家中，在沙發上看電視。潘男先調一杯梅酒給小玲喝，小玲喝過覺得口渴，便要了一杯水，但喝了一口卻發現水中雜質多，甚至還有2粒白色顆粒狀物，於是到廚房問潘男「水為什麼霧霧的」，對方回答「咦，是我的茶壺霧霧的嗎」，並換了一個紅色杯子給她。

小玲表示當時自己已經感覺到全身無力、頭暈和不舒服，但不願意表現給潘男知道，怕對方會想對自己毛手毛腳，但回到客廳後意識更加模糊，而潘男一直待在廚房不出來。快要睡著時，潘男才將她抱入房間脫光，當她意識到情況不對，用盡全身力氣蹬床試圖驅趕對方，要對方「不要，不可以這樣」，但眼見潘男已經壓制自己，無力反抗只能出聲央求「拜託你戴套」，聽見潘男說完「都還沒硬怎麼戴」後便昏睡過去。

小玲醒來時看到潘男已經坐在床尾滑手機，問她能不能起床，她回答可以後又昏迷不醒。再次醒來時潘男催促她，說要出去和家人吃晚飯，要先載她回家，之後還傳訊說「以後不讓妳喝了，抱歉呢。」隔天小玲愈想愈不對勁，去醫院經醫生建議報警懷疑遭人下藥性侵，後續檢驗確認血液中含有第四級毒品（管制藥物）安眠藥沛佐眠，並且陰道內外殘留潘男染色體。

潘男辯稱，小玲身上無任何傷痕，可見並沒有反抗，而且離開住家時她的行為和意識都很清楚，甚至一同牽手走到停車位，回家後還傳訊息表示到家，足以證明自己沒有下藥；此外，他又辯稱若是性侵對方的話，又怎麼會因為對方喊痛而在射精前就拔出呢，堅持雙方是合意性交。

士林地院法官檢閱監視器看出，小玲走出潘男家門後雖有意識，也能走路，但能看出身體不時搖晃，且出電梯時是必須攙扶才能前進，加上醫院「疑似性侵」的紀錄，以及小玲事後長達1年多的心理痛苦如憂鬱、恐懼等，皆顯示受到創傷，若合意性交不會出現此等情形，綜合上述判斷，最終以加重強制性交罪判處潘男8年徒刑。

民事部分法官認為雙方此前僅見面3次，尚未發展到性關係階段，而潘男竟然下藥性侵小玲，造成對方身心痛苦，衡量兩造經濟能力，同意小玲100萬元精神慰撫金以及近2萬元的醫療費用，判處潘男須賠償101萬餘元。全案可上訴。