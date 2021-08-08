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他帶13歲少女回家嘿咻挨告　關鍵「馬甲內衣」判無罪

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲詹姓男子因與未滿14歲的花花性交而遭到起訴，不過台北地院審理後發現，花花當時穿著馬甲內衣，其穿搭風格與一般同齡人大相逕庭，因此判詹男無罪。（圖／示意圖，與本案無關／取自pakutaso）

記者林冠吟／台北報導

詹姓男子2019年5月透過臉書認識一名離家出走的少女花花（化名），2人在詹男的住處發生關係，事後詹男被依與未滿14歲女子性交罪嫌起訴，不過北院審理後卻查出，花花當時穿著同齡人普遍不會穿的馬甲內衣，更未告知詹男其實際年齡與學業狀況，其身材無明顯瘦小，認定詹男主觀上無法辨認花花實際上僅13歲，判男子無罪。

判決書指出，詹男2019年透過共同朋友的臉書結識花花，同年5月29日，花花獨自一人離家出走北上，抵達西門町後，詹男透過臉書和花花聯繫，2人相約在詹男新店的住處見面，詹男也在未違反花花意願的前提下，和花花發生關係，事後卻被依與未滿14歲女子性交罪嫌起訴。

庭審時，詹男向法官喊冤，強調花花並沒有告知他真實年齡，加上花花的穿著打扮都相當成熟，他當時根本就不知道花花未滿18歲。

偵訊時，花花也表示，她沒有告訴詹男她的實際年齡，也沒有和詹男聊到其工作或學業，僅告訴詹男自己沒有在讀書，其臉書資料所寫的生日為「2000年8月21日」，不過僅有「8月21日」是花花自己的生日，「2000年」是朋友的生日。

台北地院審理後也發現，花花當日前往詹男住處時，穿著黑色短袖T恤及短牛仔褲，內衣為馬甲內衣，而花花身高158公分，體重78公斤，其身高體型也未過於瘦小，而使人一看就知道為國中小學童。法官認為，由於花花當天的穿著衣物並非制服，或其他有明顯特徵可懷疑為國中小學齡之少女，加上花花穿著一般學齡少女較不會穿著的馬甲內衣，其未先告知詹男實際年齡，外貌打扮又與實係同齡少女的打扮大相逕庭，認為無任何證據指出詹男已知花花的實際年齡，判其無罪。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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