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員工爆鹹濕迎新！男吃蕉「女學初夜叫床」　阿里巴巴回應被打臉

▲▼「學一下初夜叫床的聲音」淫穢迎新　阿里巴巴說話了。（圖／翻攝自微博）

▲疑似員工爆料阿里「破冰文化」。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

知名電商巨頭阿里巴巴集團近日捲入性侵風暴，已婚受害人近8000字控訴男主管強迫出差陪酒還多次性侵，引起微博網友關注，事件持續發酵中。近日微博又流傳多張「阿里破冰文化」的照片和相關對話紀錄，圖中男女乳頭邊啣食物、下體前吃香蕉，各種產生性聯想的動作樣樣來；然而阿里巴巴最新回應表示，這已是2018年的謠言，也已經澄清過。

阿里巴巴女員工控訴男主管強迫出差灌酒，還4次帶著保險套進出她的房間，自己隔天醒來更是渾身赤裸。醜聞在網路上引爆後，疑似阿里巴巴的「破冰文化」也被網友挖出，痛斥這項由來已久的傳統非常不尊重女性，包括應屆畢業的職場新鮮人，上班第一天「破冰」就被問「第一次發生性行為是什麼時候？跟誰？什麼姿勢？幾次？高潮沒有？」等，還問及男方尺寸，甚至要求「學一下叫床的聲音」

▲▼「學一下初夜叫床的聲音」淫穢迎新　阿里巴巴說話了。（圖／翻攝自微博）

▲遊戲中男子彎腰吃下女子腹部前的香蕉。（圖／翻攝自微博）

流出的照片則是男女一起做出各種充斥性聯想的動作，遊戲中一下男方脫掉上衣，女方在乳頭邊啣著食物，一下是女方站姿在腹部前拿著剝了皮的大香蕉，男方則跪在地上吞食；甚至是男生徒手幫女生量胸圍，誤差若超過3公分，男方就必須內褲外穿、赤裸上身裸奔一圈等。在通訊軟體微信上流出照片的網友，疑似是阿里巴巴員工，指出其他前輩都不覺得這些活動噁心，反倒認為是阿里巴巴的特色之一，彰顯該企業的開放文化，但有「其他班級有個女孩當場辭職了」，文中將新進人員的分類群體稱為「班級」。

▲▼「學一下初夜叫床的聲音」淫穢迎新　阿里巴巴說話了。（圖／翻攝自微博）

▲▼各種大膽鹹濕場面。（圖／翻攝自微博）

▲▼「學一下初夜叫床的聲音」淫穢迎新　阿里巴巴說話了。（圖／翻攝自微博）

《新京報》記者向阿里巴巴求證，公司回應指「破冰文化」的十幾張截圖，是早在2018年就流傳過的謠言，那時公司就已經闢謠，澄清圖中人士並非阿里巴巴員工，也不是由阿里巴巴內部培訓。

不過微博許多網友不買帳，認為只是官方說詞，因為很多在職和離職員工都出來指證歷歷，內容等同打臉公司回應，若是造謠的話何不報警提告，「建議阿里方報警調查，這樣闢謠有什麼用」、「09年就有（破冰文化）的事，已經傳承十幾年了」、「09年就有，12年爆過，18年再爆，現在再一次」、「不會又甩鍋給外包吧」，更有自稱前員工的網友表示，破冰實在低俗，「曾經經歷過，會問很私密的問題，底下人還起鬨。」

此外，阿里內部多達6000名員工加入「勇敢牛牛員工幫助小組」，支持遭男主管性侵的女員工，倡議希望公司建立反性騷擾和反性侵制度，並表示「事實顯示了公司組織治理的系統性漏洞，也反映了對員工特別是女性員工權益保護機制的缺失。」

ET快訊
遭爆鹹濕迎新！男吃蕉「女學初夜叫床」　阿里巴巴回應了
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