狼運將下藥性侵女研究生、女房東還一夜3次　重判11年半

▲計程車司機下藥性侵二女，還一夜三次。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

在淡水租屋的華姓計程車司機，2018年間邀請女研究生小甘（化名）前往北海岸遊玩，藉機下藥性侵小甘；之後又趁著承租淡水住處時，下藥性侵女房東小瑾（化名），還一夜3次。一審將他判刑11年半，二審更加重改判15年半。案經撤銷發回，高等法院更一審還是將華男判刑11年半。可上訴。

判決指出，華男2018年8月初，邀約小甘前往北海岸遊玩、拜拜，在途中小甘曾飲用奶酒，開始有頭暈的感覺，之後華男拿出紅色膠囊之不明藥物給小甘，說這個是「保肝」的藥物，對喝酒的人很好，小甘不疑有他，吞下膠囊。小甘喝酒、服藥後，逐漸陷入昏迷，最後被華男開車載回淡水租屋處，性侵得逞。

華男於當年11月間，邀請分租房間的女房東小瑾喝雞湯，並將第三級毒品氟硝西泮成分（俗稱FM2）之安眠藥錠加入雞湯內，小瑾喝完雞湯後開始昏迷，進房休息。華男跟進房內，性侵小瑾得逞；之後華男又將小瑾帶到自己房間性侵，總計性侵3次。小瑾第二天起床後，發現下體內竟有保險套，才知不妙，報警處理，華男遭逮，並被提起公訴。

法院審理時，華男否認犯罪，辯稱與2女發生關係都是情投意合。但法院認為，女研究生部分雖曾對華男有回應，但並無愛意表現，雙方間僅為普通朋友，華男確實性侵。至於女房東部分，雖然華男在第一次性侵後就到客廳滑手機看電視，而後再度發生關係；但法院根據女房東體內驗出的毒品反應，以及記憶斷片狀況，還是認定華男確實下藥性侵。

一審法院認定華男犯下「強制性交罪」、加入藥劑的「加重強制性交罪」，共兩罪，重判有期徒刑11年6月。上訴二審後，高等法院更認定華男犯下1次「強制性交罪」與2次「加重強制性交罪」，改重判有期徒刑15年6月。案經撤銷發回，高院更一審審理後，還是改認定華男犯2罪，又判刑11年6月。可上訴。