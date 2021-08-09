　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨狂炸高雄山區斷電　陳其邁深夜感性發文：2634戶燈亮起來了！

▲▼高雄市長陳其邁宣布好消息，山區復電了。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲高雄市長陳其邁宣布，山區復電了。（圖／翻攝陳其邁臉書，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區連日出現致災性降雨，位於桃源區的「明霸克露橋」遭湍急溪水沖斷，導致通往復興、拉芙蘭、梅山三個部落的主要通道交通中斷，部落形成孤島且電力中斷。對此，經緊急搶修後，高雄市長陳其邁今（9日）凌晨在臉書宣布，桃源1330戶、那瑪夏1304戶已在昨天的19：50復電，「電來了！山區晚上燈終於亮了起來，居民多一份安心。」

陳其邁指出，這幾天的降雨量，不僅遠遠超過超大豪雨標準，在桃源、六龜，更已超過高雄年平均雨量（1968mm）。致災性的豪大雨，不僅山區聯外交通一度中斷，電也停了一晚，這也讓他夜裡輾轉難眠，擔心大雨不斷、停電、橋斷，居民的生活和安全會很不便。

陳其邁說，前天（7日）與經濟部聯繫，昨（8日）早再拜託台電董事長楊偉甫，希望務必盡快復電；而昨一早台電人員就搭直升機進入山區搶修，多處電桿倒塌、路樹觸碰線路、或是難以前往，狀況都很艱鉅，搶修人員全力完成了昨晚全數復電的任務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄市長陳其邁宣布好消息，山區復電了。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁表示，這次是莫拉克以來，高雄遭逢最大降雨事件，有94條土石流潛勢溪流達紅色警戒；自7/31至8/8上午6:30為止，農委會水保局針對高雄市111條土石流潛勢溪流，總共發布43報，土石流潛勢溪流紅色警戒共發了2050次。這幾天在山上來來去去，車外雨下個不停，雨刷有時更來不及撥水，且沿路手機土石流警報響個不停，讓人放不下心。在各區，市府很快撤離大量保全戶，實際撤離2337人，人數是歷年來最多的一次，而他們也一個一個、挨家挨戶清點人數，務必確保人民的安全。

陳其邁也說，自己數度到六龜寶來一號橋，週六（7日）時看到橋水位已超過紅色警戒，市府先預防性封橋。雖然寶來市區並非土石流紅色警戒區域，但對面側坡坍塌，讓人回想起88風災的記憶。如果這片再擴大坍塌，對居民會是危機，因此市府立即將市民朋友們撤到地勢較高的寶來國中、國蘭山莊。

▲▼高雄市長陳其邁宣布好消息，山區復電了。（圖／翻攝陳其邁臉書）

此外陳其邁指出，週五（6日）開始，八軍團的官兵弟兄就開始協助災民們撤離，到昨（8日）晚上仍忙著協助市民清理家園，一刻不停。甲仙、那瑪夏坍塌較為嚴重，公路總局正儘速將道路修復打通，而他也感謝八軍團、台電公司、區公所、公路總局，和市府團隊一起總動員，風雨中仍然堅定而效率的辛苦忙碌著，就是要讓山區的市民朋友早日恢復正常生活。

最後陳其邁說，目前雨勢稍歇，電來了，街頭恢復原本的光明。好多居民都很雀躍。晚上11點多，他和桃源區長謝英雄通電話，掛心也叮嚀，入夜後還是要注意大雨狀況。天亮以後，後續的復原工作，還要持續奮戰，不能停歇。

►明星打造透亮肌的秘密

ET快訊
佩甄「泳池照秒刪」來不及　穿比基尼下水被網抓包：解封了？
她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖超衝擊：王齊麟根本巨人
殺豬公到郵局存錢遭嫌「先去換錢再來！」　她1舉動網竟喊：錯了
快訊／國道1號翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外
瘦子點名吳亦凡開罵！　批誤人子弟亂用skr：別聽奇怪的導師亂
6縣市豪雨特報！南台灣再忍忍　專家：本週降雨漸緩
台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

游泳池明起開放卻禁淋浴　業者哀號：要人上廁所卻不開放馬桶

出2萬徵求「代搶莫德納殘劑」：打完就付錢！　釣出搶5次殘劑神人

「Delta傳播力和水痘相當」　醫一圖預測5趨勢：都要看病毒臉色

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網：王齊麟根本巨人

屏東豪大雨成災　牡丹水庫蓄水量為何只有6成3？兩大關鍵解惑

政府沒給的闆娘全包了！掏「一疊厚鈔票」送員工　網驚：目測30張

快訊／第5輪加開預約中午12點截止！　陳時中14：00說明

豪雨狂炸高雄山區斷電　陳其邁深夜感性發文：2634戶燈亮起來了！

台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

6縣市豪雨特報！南台灣再忍忍　專家估：本週高壓接手、降雨漸緩

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

游泳池明起開放卻禁淋浴　業者哀號：要人上廁所卻不開放馬桶

出2萬徵求「代搶莫德納殘劑」：打完就付錢！　釣出搶5次殘劑神人

「Delta傳播力和水痘相當」　醫一圖預測5趨勢：都要看病毒臉色

她驚喊「誤會李洋很小隻了」　對比圖衝擊網：王齊麟根本巨人

屏東豪大雨成災　牡丹水庫蓄水量為何只有6成3？兩大關鍵解惑

政府沒給的闆娘全包了！掏「一疊厚鈔票」送員工　網驚：目測30張

快訊／第5輪加開預約中午12點截止！　陳時中14：00說明

豪雨狂炸高雄山區斷電　陳其邁深夜感性發文：2634戶燈亮起來了！

台灣防疫做超好！最新排名曝　專家讚：不是自嗨，其他國家看見了

6縣市豪雨特報！南台灣再忍忍　專家估：本週高壓接手、降雨漸緩

台北東區蔬食餐廳不敵疫情！元禾食堂8／11歇業：獻上深深的一鞠躬

快訊／艾成長文道歉「讓老婆受委屈」！　王瞳認講話方式要改

日本奧運奪金激勵　前田健太隔近一個月再拿第5勝

專訪／女嬰遭保母傷害致死　監視器畫面曝...生父控她隱瞞這一段

雲豹能源跨足動作頻頻！職籃隊剛成軍　再宣布投入「水資源再利用」

辣媽性誘「兒子14歲好友」　狂發裸照、鹹濕簡訊：我無法自拔！

新款AirPods 3下月有望登場　售價、更新設計大盤點

影／溫流唱鐘鉉歌情緒失控！笑著哽咽「我快要哭了」中斷演出

Lisa大削肩上衣「直角肩＋螞蟻腰」齊發　Jisoo罕見「亞麻金」髮色美翻

豪雨導致農損破1.8億　蔡英文、蘇貞昌緊急啟動下鄉連跑8行程

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

生活熱門新聞

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

鬼月拜好兄弟大忌　8種水果千萬別端上桌

台防疫做超好！最新排名曝　打國產疫苗也可出國

命理師點名4大星座　鬼月恐破財

109萬人「免費領五倍券」　資格曝光

台灣罐頭界霸主　眾人推3強對決

吃200年還有剩！奧運奪牌「豪送6噸白米」

7月鬼門開！5生肖下半年財運直衝天際

快訊／基隆20年老店將熄燈！網崩潰：250元吃到飽耶

不要穿全黑！農曆七月「5大禁忌」

韓家軍女神曝喜訊：我有寶寶了

郭婞淳宣布再戰巴黎！　網：支持女神

更多熱門

相關新聞

大冰箱街頭詭異自走！他看監視器驚喊：阿飄喔

大冰箱街頭詭異自走！他看監視器驚喊：阿飄喔

高雄市一名董姓男子因為搬家把朋友送的冰箱放在一樓，結果才沒幾分鐘的時間，他下來就發現冰箱已莫名消失，求助員警時，透過監視器看到深夜時間一台冰箱詭異在大街移動，直喊是有阿飄喔！不過員警調閱監視器一路追查，這才發現不是阿飄，而是一名「阿桑」。

6縣市豪雨特報！　專家估：本週高壓接手、降雨漸緩

6縣市豪雨特報！　專家估：本週高壓接手、降雨漸緩

高雄3部落淪孤島「搶修還要20天」

高雄3部落淪孤島「搶修還要20天」

高雄屁孩「降級自嗨」！毒咖啡換拉k

高雄屁孩「降級自嗨」！毒咖啡換拉k

高雄市府晚間宣布：這3區9日停班停課

高雄市府晚間宣布：這3區9日停班停課

關鍵字：

陳其邁高雄豪雨災情

讀者迴響

熱門新聞

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

莫德納、AZ都快見底　台大醫：別挑了！

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

她美國留學打BNT　揭576字心聲

瘦子點名吳亦凡開罵！批誤人子弟

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面