豪雨狂炸高雄山區斷電　陳其邁深夜感性發文：2634戶燈亮起來了！

▲高雄市長陳其邁宣布，山區復電了。（圖／翻攝陳其邁臉書，下同）

記者陳羿妏／綜合報導



受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區連日出現致災性降雨，位於桃源區的「明霸克露橋」遭湍急溪水沖斷，導致通往復興、拉芙蘭、梅山三個部落的主要通道交通中斷，部落形成孤島且電力中斷。對此，經緊急搶修後，高雄市長陳其邁今（9日）凌晨在臉書宣布，桃源1330戶、那瑪夏1304戶已在昨天的19：50復電，「電來了！山區晚上燈終於亮了起來，居民多一份安心。」

陳其邁指出，這幾天的降雨量，不僅遠遠超過超大豪雨標準，在桃源、六龜，更已超過高雄年平均雨量（1968mm）。致災性的豪大雨，不僅山區聯外交通一度中斷，電也停了一晚，這也讓他夜裡輾轉難眠，擔心大雨不斷、停電、橋斷，居民的生活和安全會很不便。

陳其邁說，前天（7日）與經濟部聯繫，昨（8日）早再拜託台電董事長楊偉甫，希望務必盡快復電；而昨一早台電人員就搭直升機進入山區搶修，多處電桿倒塌、路樹觸碰線路、或是難以前往，狀況都很艱鉅，搶修人員全力完成了昨晚全數復電的任務。

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陳其邁表示，這次是莫拉克以來，高雄遭逢最大降雨事件，有94條土石流潛勢溪流達紅色警戒；自7/31至8/8上午6:30為止，農委會水保局針對高雄市111條土石流潛勢溪流，總共發布43報，土石流潛勢溪流紅色警戒共發了2050次。這幾天在山上來來去去，車外雨下個不停，雨刷有時更來不及撥水，且沿路手機土石流警報響個不停，讓人放不下心。在各區，市府很快撤離大量保全戶，實際撤離2337人，人數是歷年來最多的一次，而他們也一個一個、挨家挨戶清點人數，務必確保人民的安全。

陳其邁也說，自己數度到六龜寶來一號橋，週六（7日）時看到橋水位已超過紅色警戒，市府先預防性封橋。雖然寶來市區並非土石流紅色警戒區域，但對面側坡坍塌，讓人回想起88風災的記憶。如果這片再擴大坍塌，對居民會是危機，因此市府立即將市民朋友們撤到地勢較高的寶來國中、國蘭山莊。

此外陳其邁指出，週五（6日）開始，八軍團的官兵弟兄就開始協助災民們撤離，到昨（8日）晚上仍忙著協助市民清理家園，一刻不停。甲仙、那瑪夏坍塌較為嚴重，公路總局正儘速將道路修復打通，而他也感謝八軍團、台電公司、區公所、公路總局，和市府團隊一起總動員，風雨中仍然堅定而效率的辛苦忙碌著，就是要讓山區的市民朋友早日恢復正常生活。

最後陳其邁說，目前雨勢稍歇，電來了，街頭恢復原本的光明。好多居民都很雀躍。晚上11點多，他和桃源區長謝英雄通電話，掛心也叮嚀，入夜後還是要注意大雨狀況。天亮以後，後續的復原工作，還要持續奮戰，不能停歇。