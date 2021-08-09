橋被沖毀！高雄3部落淪孤島「搶修還要20天」　2直升機待命中

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區「明霸克露橋」不敵湍急溪水被沖斷，使得復興里三個部落聯外道路中斷。高雄市長陳其邁9日在高雄市議會指出，目前估算大概要20天才能搶修完成，目前安排2架直升機待命，會運送約800公斤左右物資上山，只要天氣放晴就會立刻起飛。

陳其邁今在議會答詢表示，針對受損橋梁部分，現在估算大概要20天才能搶修完成，早上交通部王部長也會到現場，現在比較擔心交通中斷，萬一有急重症患者需要救援會比較麻煩，但衛生所主任是很了解當地里民身體狀況。他也說，當然是希望說能加快，假如能夠再提早的話，用其他的方式，例如是不是能夠用便橋、用涵管讓它排水比較順利，然後再直接可以用四輪驅動車，或者運補一些物資可能比較快的一個方式來縮短時間。

另外，今天已經安排2架直升機待命，預計會載送800公斤左右物資，只要天氣放晴就會立刻起飛。至於整體高雄暴雨災情部分，市區路損、災損等，97%都已經完成修復。

陳其邁受訪時也提及，目前山區現在有兩條主要的聯外道路正在積極搶通，其中，台29線那瑪夏到甲仙段部分，在小林過去就已經預防性的封路，希望順利的話，應該在今天下午3點道路就會搶通。

▲「明霸克路橋」7日被湍急水流沖斷，中斷3部落聯外道路 。（圖／ 翻攝記者爆料網）

7日下午1點半左右，甲仙工務段台20線明霸克露橋遭玉穗溪水暴漲沖斷，致使復興、拉芙蘭以及梅山三個部落聯外道路無法通行，部落形成孤島且電力中斷，3處部落共有501人受困。

▲▼昨日第一趟物資已於11:28分成功降落目標地。（圖／記者許宥孺翻攝）

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