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6縣市豪雨特報！南台灣再忍忍　專家估：本週高壓接手、降雨漸緩

▲台北市區午後間歇性大雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象專家估，中南部連日大雨的天氣將於本週開始趨緩。（圖／記者林敬旻攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今（8/9）西南氣流逐漸減弱，但受到西南風影響，迎風面中南部地區仍有短時強降雨，氣象局持續針對南部6縣市發布大雨至豪雨特報，今日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林縣及嘉義地區則有局部大雨發生的機率。

天氣風險公司總經理彭啟明於社群平台上表示，過去三週，太平洋高壓顯著減弱東、退到東太平洋，西太平洋為季風低壓主導的環境，其中也發展出來六個颱風，烟花颱風、盧碧颱風均發佈海上颱風警報，也為台灣帶來顯著降雨。另外，從上週開始，台灣受到偏強西南風影響，中南部迎風面地區均出現劇烈降雨，尤其西南氣流影響下南部山區更累積降雨超過2千毫米。

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▲▼ 大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

▲今日主要降雨地區仍位於中南部。（圖／中央氣象局提供）

彭啟明說，今天大環境仍受西南風影響，昨天深夜在西南部外海也發展出對流雲系，伴隨著閃電雷擊，延續到今天清晨。中南部今天仍有大雨發展機率，不過相較於前幾天已經略為緩和，也有降雨間的空檔。

彭啟明分析，這波西南風將在這周逐步減弱，台灣附近開始會有西南風轉偏南風，迎風面還是容易有對流發展機會，仍有局部較大雨勢，但整體降雨將逐步趨緩，尤其太平洋高壓將會逐步的西伸，台灣將會在高壓勢力影響邊緣，將再轉為夏季晴朗炎熱高溫，中午高溫將上看34至36度，午後容易有熱對流發展的機會。

隨太平洋高壓向西延伸，彭啟明談到，未來觀察重點就是太平洋高壓勢力對台灣的影響，預期類似情境將延續一到兩周以上。由於高壓穩固，接下來就要觀察菲律賓東方海面上的擾動發展，應該會有較典型的低壓擾動到颱風發展，但現在說何時會有颱風生成或接近台灣都還太早，應持續觀察。

▲▼ 大雨特報。（圖／中央氣象局提供）

▲氣象局持續針對中南部六縣市發布大雨至豪雨特報。（圖／中央氣象局提供）

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