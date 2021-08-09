高雄屁孩「降級自嗨」！毒咖啡換拉k　警開嗆：絕不解封　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名20歲的張姓男子因為騎機車沒戴好安全帽扣，結果被員警攔查，停下機車之後神情很緊張，員警覺得很怪，而且他還「主動」打開機車置物箱要讓警察看，他以為這樣就能轉移注意力，不過員警鷹眼是撇見他的隨身包包內，有一包白色粉末，詢問他那是什麼？他才坦承是k他命。

▲高雄一名屁孩被抓到持有k他命 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在8日晚間11點多，一名20歲的張姓男子騎機車到處亂晃，結果被員警攔下來，他為了轉移警方注意力，還刻意打開機車置物箱讓警察搜查，不過員警一眼就撇見他的隨身包包裡頭有不明白色粉末，用一個夾鏈袋裝著，員警問這是什麼，他才坦承這是k他命。

他跟警方說自己原本是使用「二級」的毒品咖啡包，結果現在因為疫情關係，無業在家，所以「降級」使用三級的k他命，希望能夠排解近期諸事不順、心情不佳，而且大嘆早知道就應該在家，不應該外處亂晃。隨後整起案件依照毒品危害防制條例函送偵辦。

▲高雄一名屁孩被抓到持有k他命 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警私下說，他使用的毒品跟疫情一樣降級，真的很聰明，因為依毒品危害防制條例規定，k他命被歸類為第三級毒品，無正當理由持有或施用第三級毒品者，處新臺幣二萬元以上新臺幣五萬元以下罰鍰外，並要接受六小時以上八小時以下之毒品危害講習。持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處二年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以下罰金，同時他持有不到5公克的話就單純罰錢跟講習而已，就不會像之前使用毒品咖啡包這樣被抓然後還有前科！

不過警方呼籲毒品這件事就跟防疫現今的政策一樣「降級不解封」，高雄市警察局苓雅分局長梁東山強調：「正確的來說是使用永遠不會解封，而且跟新冠肺炎的後遺症一樣，害人一輩子，所以請堅決反毒」。