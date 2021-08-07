摩根大通獲備案　將成中國首家外資獨資券商

▲摩根大通（JPMorgan）。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

摩根大通證券將搶先高盛集團一步，成為中國大陸首家外資獨資券商。據摩根大通6日晚間宣布，中國證監會已對摩根大通國際受讓5家內資股東所持股權，成為摩根大通證券（中國）唯一股東的事項准予備案。未來，摩根大通將幫助中國公司實現全球增長，並助力國際投資者，進入中國日益成熟的資本市場。

據《澎湃新聞》報導，摩根大通證券（中國）成立於2019年，總部設立在中國上海。公司於2020年3月正式展業，為中國以及國際客戶提供的業務包括證券經紀、證券投資諮詢以及證券承銷與保薦。

作為首批新設的外資控股券商之一，摩根大通證券（中國）初始股權結構中，摩根大通出資4.08億元人民幣，持股比例達到51%；上海外高橋集團股份有限公司持股20%，珠海市邁蘭德基金管理有限公司持股14.3%、北京朗信投資有限公司、新疆中衛股權投資有限合夥企業、上海賓闔投資管理中心（有限合夥）3家小股東均持股4.9%。

2020年，外高橋將20%的股權轉讓給摩根大通，讓摩根大通持股比例增加至71%。

摩根大通一直持續謀求在中國大陸全資金融牌照。在此之前，摩根大通已分別於2020年4月、6月完成對原上投摩根基金管理有限公司、摩根大通期貨在中國大陸的全資控股，成為首家全資控股中國期貨公司的外資銀行。

摩根大通董事長兼首席執行官Jamie Dimon說，對摩根大通和我們的眾多客戶而言，中國是全球最大的機會之一。他表示，摩根大通具備獨特的優勢，能夠幫助中國公司實現全球增長，並助力國際投資者進入中國日益成熟的資本市場。

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