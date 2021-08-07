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「假離婚、真買房」氾濫　北京推打房新政防堵

▲▼北京房市,天通苑北。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京推出打房新政，圖為北京市天通苑北住宅區。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸一線城市不只房價高，限購政策也讓有意置產的民眾一房難求，甚至出現為求資格，「假離婚、真買房」的亂象。對此，北京市5日頒布限購新政，明定夫妻離異者，若離婚前擁有房屋數不符合北京限購政策規定，離婚起三年內，任何一方均不得再購買商品住房。

北京市住建委相關負責人表示，新規自8月5日起實施，在公告發布前提交離婚申請，尚未正式辦理離婚登記的，離婚後仍然按照原先的政策執行。

在此之前，北京曾於2017年3月，接連發布多項房市調控新政，但在該政策下，若北京夫妻離異後任何一方買房的，只需符合房市限購政策即可，只是對於離婚一年以內的房貸申請人，商貸和公積金貸款均按二套房信貸政策執行，出現有人因此「假離婚、真買房」的漏洞。

北京市住建委指稱，自限購政策實施以來，離婚購房的情況呈擴大趨勢，僅近一段時間以來，就有約14%的房屋交易屬於離婚家庭購房，產生一系列法律風險和道德風險。

北京民政部相關數據顯示，北京市2020年結婚登記5.4萬對，離婚登記2萬對。

按照5日頒布新規，北京市目前執行的商品住房限購政策變成，北京籍已婚家庭在北京只能擁有兩套住房，京籍單身家庭只能擁有一套住房；非京籍家庭近5年在京繳納個稅或社保的限購一套住房。換句話說，如果原家庭在離異前已擁有2套及以上住房的，按照新規，離異後，雙方3年內都不能在本市購房。

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