新冠衝擊國際貨運！　海口美蘭暫停所有貨運航班起降

▲海口美蘭國際機場。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情除影響人流往來，對國際貿易物流的影響也有擴大趨勢。中國大陸海南省海口市，自5日通報一名機場搬運工，確診新冠肺炎後，當地官方6日宣布，暫停所有國際貨運航班起降美蘭國際機場，並要求進出港旅客（含接、送行人員）提供48小時內有效核酸檢測陰性證明。

在此之前，中國大陸自去年北京新發地疫情，疑似與被病毒汙染的進口冷鏈產品有關後，曾多次對抽查出新冠病毒的貨運航班或國家、企業，採取「熔斷」處理機制，但未曾像此次海口美蘭國際機場，一口氣叫停所有國際貨運航班的起降。

據海口市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部通報，此舉是為強化空港交通樞紐的疫情防控工作。通報指出，目前，機場迅速對貨運部區域實行封閉管理，貨運部工作人員進行集中隔離觀察，追蹤到密接與次密接者106人，對病例居住和活動軌跡涉及的24個點位實行點狀封閉管理，對雲龍鎮全鎮實施封控管理，以及對美蘭國際機場全員核酸檢測等。

回顧8月5日，在中國大陸南京、廈門、鄭州等多地，陸續發現因Delta變異毒株入侵出入境口岸，確診的本土新冠肺炎個案後，海南省海口市通報，新增一例本土新冠肺炎確診者，為美蘭國際機場貨運公司搬運工，足跡涉及超市、菜市場、奶茶店等，官方第一時間啟動應急預案。

為防控疫情，海口市將海口高新區雲龍產業園調整為中風險地區，海南省政府要求在瓊人員非必要不出島，不前往境外、國內中高風險地區及涉疫區（國內中高風險所在地級市、區）。

通報指，確需從海口出島的市民和遊客朋友，自2021年8月8日零時起，需持有48小時內有效核酸陰性檢測報告通行。

►生火了！連我媽都用到發光