　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新冠衝擊國際貨運！　海口美蘭暫停所有貨運航班起降

▲▼海口美蘭國際機場。（圖／CFP）

▲海口美蘭國際機場。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情除影響人流往來，對國際貿易物流的影響也有擴大趨勢。中國大陸海南省海口市，自5日通報一名機場搬運工，確診新冠肺炎後，當地官方6日宣布，暫停所有國際貨運航班起降美蘭國際機場，並要求進出港旅客（含接、送行人員）提供48小時內有效核酸檢測陰性證明。

在此之前，中國大陸自去年北京新發地疫情，疑似與被病毒汙染的進口冷鏈產品有關後，曾多次對抽查出新冠病毒的貨運航班或國家、企業，採取「熔斷」處理機制，但未曾像此次海口美蘭國際機場，一口氣叫停所有國際貨運航班的起降。

據海口市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部通報，此舉是為強化空港交通樞紐的疫情防控工作。通報指出，目前，機場迅速對貨運部區域實行封閉管理，貨運部工作人員進行集中隔離觀察，追蹤到密接與次密接者106人，對病例居住和活動軌跡涉及的24個點位實行點狀封閉管理，對雲龍鎮全鎮實施封控管理，以及對美蘭國際機場全員核酸檢測等。

回顧8月5日，在中國大陸南京、廈門、鄭州等多地，陸續發現因Delta變異毒株入侵出入境口岸，確診的本土新冠肺炎個案後，海南省海口市通報，新增一例本土新冠肺炎確診者，為美蘭國際機場貨運公司搬運工，足跡涉及超市、菜市場、奶茶店等，官方第一時間啟動應急預案。

為防控疫情，海口市將海口高新區雲龍產業園調整為中風險地區，海南省政府要求在瓊人員非必要不出島，不前往境外、國內中高風險地區及涉疫區（國內中高風險所在地級市、區）。

通報指，確需從海口出島的市民和遊客朋友，自2021年8月8日零時起，需持有48小時內有效核酸陰性檢測報告通行。

►生火了！連我媽都用到發光

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

ET快訊
獨／南拳媽媽前成員爆「左耳聽不到」！　認嚴重耳鳴「被逼退休」
1500萬只求「穩定領股利」　內行強推1檔：贏過很多熱門股
小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親揭愛妻近況
快訊／大雨狂炸　苗栗縣泰安鄉宣布明天停班停課
第5輪莫德納加開！1小時湧入2.8萬人預約　一半名額已消失
88節巧遇鬼門開！極陰年+極陰日　民俗專家談禁忌：半夜4不要
「花錢驗預售屋」家人狂轟浪費錢　過來人經驗談：多省60萬
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

路透：滴滴與大陸國企磋商　移交數據控制權

南京Delta疫情大擴散　6名官員「防控不力」被懲處

微信「侵犯未成年人權益」被起訴！騰訊止血擬「禁小學生玩網遊」

全紅嬋被爆「私訊討畫」　網友調查抓包「網紅蹭金牌」自導自演！

摩根大通獲備案　將成中國首家外資獨資券商

首都防線！北京暫緩中高風險區人員進京　大興取消15城市航班

影／14歲全紅嬋「王者榮耀打中路」　嘆「防沈迷系統」讓她不過癮

中國7月外匯存底3兆2358億美元　創2016年來新高

桌球女將轉籍南韓「換了一個頭」 　大方回應：花77萬韓元埋線！

新冠衝擊國際貨運！　海口美蘭暫停所有貨運航班起降

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

孕媽挺肚！產前10天1英里跑5:25 產後6個月闖奧運資格賽「破紀錄」

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

文姿云曾因「蠍子踢」遇頻死險境！　揭奪牌辛酸：借錢去比賽

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

路透：滴滴與大陸國企磋商　移交數據控制權

南京Delta疫情大擴散　6名官員「防控不力」被懲處

微信「侵犯未成年人權益」被起訴！騰訊止血擬「禁小學生玩網遊」

全紅嬋被爆「私訊討畫」　網友調查抓包「網紅蹭金牌」自導自演！

摩根大通獲備案　將成中國首家外資獨資券商

首都防線！北京暫緩中高風險區人員進京　大興取消15城市航班

影／14歲全紅嬋「王者榮耀打中路」　嘆「防沈迷系統」讓她不過癮

中國7月外匯存底3兆2358億美元　創2016年來新高

桌球女將轉籍南韓「換了一個頭」 　大方回應：花77萬韓元埋線！

新冠衝擊國際貨運！　海口美蘭暫停所有貨運航班起降

豪大雨「農損破1.5億」　陳吉仲急宣布：雲嘉南高屏農作物全救助

快跟工作人員搶界外球！東奧比賽用球一顆竟賣到2萬

不斷更新／8日全台「停班停課」懶人包　盧碧恐復活！豪大雨還沒停

不斷更新／全台8日停班停課一次看　苗栗宣布：泰安鄉明天繼續停班課

最終關鍵兩場對中信　統一先發全押洋投

「莫忘世上苦人多」　韓國瑜批政府活在象牙塔：發現金才能貼近民心

小S陷台獨發言風波！　許雅鈞親曝「父親節不慶祝」揭愛妻近況

歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場　背「愛馬仕包」也無法挽救

台20線左鎮路段山坡土石及樹木滑落　公路總局搶修雙向通車

豪雨狂炸！全台15座水庫洩洪　屏東一級淹水警戒

大陸熱門新聞

梅毒男「7千元買妻」生9胎　害孩子也染病

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

轉籍南韓「換頭」 　桌球女將：花77萬韓元

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

清寒少女全紅嬋苦練7年奪金 「精裝房、商鋪、86萬現金」全有了

陸日增75例本土　揚州＋52最多

14歲萌妹跳水奪金 　「以為不用念書」純真受訪曝光

全紅嬋愛玩王者榮耀　但每天只能打1小時

全紅嬋被爆跟人討畫　真相是：網紅蹭金牌

印度神童6月「點名大陸」！神準又料中

「全省最差場地」練出金牌身手 全紅嬋教練爆：操場跳格子被發掘

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

盧碧雨彈炸兩岸！福建村官被洪水沖走殉職

阻假離婚、真買房　北京推打房新政

更多熱門

相關新聞

北北桃「共+6例」！1張圖看確診分布

北北桃「共+6例」！1張圖看確診分布

指揮中心今（7）日公布國內新增10例病例，其中6例本土，4例境外，死亡個案新增12例。其中，死亡個案會暴增，陳時中解釋，是因為7/23左右修改程式，希望把更多資料匯在同一檔案裡，但檔案擷取不全，所以其實有11例都是舊個案。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布。

北市公布確診者足跡　曾到訪虎林市場、城隍廟

北市公布確診者足跡　曾到訪虎林市場、城隍廟

疫苗混打太遲了！醫嘆：2、3類是受益者

疫苗混打太遲了！醫嘆：2、3類是受益者

慈院新冠病患清零　陳爺爺逃出鬼門關過父親節

慈院新冠病患清零　陳爺爺逃出鬼門關過父親節

陸7月順差565億美元　年減6.3%

陸7月順差565億美元　年減6.3%

關鍵字：

海口美蘭新冠肺炎疫情Delta大陸中國貨運國際貨運

讀者迴響

熱門新聞

福原愛淚謝中國…江宏傑開口爆她「真實的假掰」！

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧出海了！北台灣雨勢趨緩

戴資穎收「終身免費」超狂禮物嗨爆了！

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

即／瘋狗浪衝擊釀1死2傷！

梅毒男「7千元買妻」生9胎　害孩子也染病

20年前奪下2金！前體操國手靠倒立乞討維生

吳亦凡回加拿大恐遭「化學閹割」！

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

即／直擊高雄桃源明霸克露橋斷裂　不敵湍急洪水整座解體

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面