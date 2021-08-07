中國7月貿易順差565億美元　年減6.3%

▲上海洋山深水港四期碼頭。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸海關總署7日公布最新貿易數據，按美元計價，今年前7月進出口總額3.3兆美元，年增35.1%，貿易順差累計達3061.2億美元，年增36.5%。惟以單月數據來看，7月進出口總值5087.4億美元，年增23.1%，貿易順差則為565.8億美元，反而年減6.3%。

按美元計，2021年前7個月，中國大陸進出口總值3.3兆美元，年增35.1%，比比2019年同期增長28.4%。其中，出口1.8兆美元，年增35.2%，比2019年同期增長29.2%；進口1.5兆美元，年增34.9%，比2019年同期增長27.5%；貿易順差3061.2億美元，年增36.5%。

▲大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文。（圖／CFP）

但就單月數據來看，2021年7月份，中國大陸進出口總值5087.4億美元，年增23.1%，較上月下降0.5%，比2019年同期增長27.3%；其中，出口2826.6億美元，年增19.3%，月增0.4%，比2019年同期增長27.5%；進口2260.8億美元，年增28.1%，較上月降1.6%，比2019年同期增長27.2%；貿易順差565.8億美元，年減6.3%。

不過，對於按人民幣計算，中國外貿進出口總值連續14個月保持正成長，大陸海關總署統計分析司司長李魁文解讀說，今年以來，中國經濟持續穩定恢復，有力促進了進口快速增長。此外，全球經濟逐漸復蘇提振了國際貿易需求，有利於出口增長。

他列舉，今年前7個月，中國大陸對東盟、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均增長，按人民幣計，與東盟貿易總值3.12兆元人民幣，增長24.6%，占外貿總值的14.6%；美國為第三大貿易夥伴，中美貿易總值為2.62兆元人民幣，增長28.9%，佔12.3%。其中，對美國出口1.96兆元人民幣，增長25.9%；自美國進口6616.1億元人民幣，增長38.8%；對美貿易順差1.3兆元人民幣，增加20.2%。

李魁文補充，今年前7個月，進出口呈現一般貿易進出口增長、比重提升，還有民營企業進出口增速最快、比重提升，以及機電產品和勞動密集型產品出口均增長等情況。

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