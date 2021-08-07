首都防線！北京暫緩中高風險區人員進京　大興取消15城市航班

▲北京大興機場落實防疫。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

為避免來勢洶洶的Delta新冠變異毒株，繼續入侵北京城，北京市政府7日在發布會上，宣布新一波的疫情防控政策，好「盡最大努力確保本地零感染。」根據要求，將暫緩中高風險地區旅居史人員進返京，北京大興機場並取消與南京、揚州、海口、上海浦東等15個城市機場的直航航班。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，要嚴格落實國務院聯防聯控機制最新防疫方案和指南，對冒用行程碼、隱瞞接觸史旅居史、居家觀察期間私自外出的，要依法嚴肅處理。

與此同時，北京將對貨運司機採取閉環管理，好確保貨物進京渠道暢通，各機場、火車站將嚴格查驗進京人員北京健康寶，對非綠碼人員將勸阻登機登車。

▲為降低人流移動，北京大興機場取消與15個城市機場的直飛航班。（圖／記者任以芳攝）

由於此輪本土疫情已在大陸近半省市傳播，北京市表示，對目前尚在中高風險地區所在縣（市、區、旗）及14日內有該區域旅居史的待進返京人員，告知有關就地防疫要求，暫緩進返京。其他人員持綠碼、登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明即可返京，抵京後須按照防疫政策落實健康監測等措施。

在8月6日，大陸多家航空公司，取消包含南京、鄭州、張家界在內十多個城市至首都機場航班後，北京大興國際機場副總經理文武7日表示，目前，國內15個城市赴大興國際機場航班已經取消，包括瀋陽，南京，揚州，海口，常德，張家界，成都天府，宜賓，無錫，大連，綿陽，煙台，蕪湖，上海浦東等。

他說，目前，北京大興國際機場只有國內航班保障，沒有執行國際客班和貨班。

據北京市衛健委通報，8月6日0時至8月7日15時，北京無新增本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。

在此之前，北京市於7月29日通報，28日0時至29日12時，新增2例京外疫情關聯新冠肺炎確診病例，均為湖南張家界返京人員。據悉，這是北京時隔180天，再次出現本土病例。

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