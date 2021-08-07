中國7月外匯存底3兆2358億美元　創2016年來新高

▲中國7月外匯存底上升 。圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受全球金融資產價格上升影響，中國大陸國家外匯管理局7日公布，截至2021年7月末，國家外匯存底規模為3兆2358.90億美元，較6月底增長218.8億美元，增幅為0.68%，高於預估值，並創下2016年以來新高。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀，2021年7月，外匯外匯市場供求基本平衡，市場預期保持平穩。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情反覆、主要國家貨幣政策預期及宏觀經濟數據等因素影響，非美元貨幣小幅走強，全球金融資產價格總體上漲。

在此之下，王春英說，外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，與資產價格變化等因素共同作用，造成當月外匯存底規模上升。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，下一階段，外匯存底規模模仍然具備穩定基礎。他說明，一方面，國家經濟運行穩中加固，主要經濟指標處於合理區間；另一方面，需有望保持相對旺盛，我國對外貿易將延續增長態勢，人民幣資產仍然具有配置潛力，有助於外匯儲備規模保持穩定。

2021年7月，美元指數小幅下跌0.3%至92.2，非美元貨幣對美元整體升值，日元升值1.3%，英鎊升值0.5%，歐元升值0.1%

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