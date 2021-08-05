為防疫盡心力　桃園企業捐贈防疫物資給3家醫院

▲桃園在地百川建設及民間企業，為防疫盡心力，捐贈空氣-氧氣高流量混合器。（圖／李曉鐘辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園在地百川建設及民間企業，為防疫盡心力，捐贈價值超過100萬元的8台空氣-氧氣高流量混合器（Air-Oxygen height flow Blender），5日委由市議會副議長李曉鐘捐贈給部立桃園醫院、聖保祿醫院及敏盛醫院。李曉鐘表示，相較於傳統氧氣治療，經加溫加濕的高流量氣體，能提供穩定的氧氣濃度，提升病人舒適度。

李副議長表示，桃園為國門第一關，在防疫期間承擔許多責任，桃園急救責任醫院收治許多新冠肺炎輕、重症病患，因此結合民間企業，並且特別先詢問醫院的需求後，分別捐贈部立桃園醫院3台、聖保祿醫院3台及敏盛醫院2台空氣-氧氣高流量混合器。

李副議長說，桃園急救責任醫院不只收治許多新冠肺炎輕、重症病患，還協助社區採檢站，而在近2個月又接續投入疫苗接種工作，感謝第一線醫護人員堅守岡位，守護市民健康。捐贈現場分別由捐贈代表百川建設副總經理陳美福，受贈單位部立桃園醫院副院長王偉傑 、聖保祿醫院董事長特助劉建志先生 及敏盛醫院副院長姚維正 代表受贈，感謝在地企業支持醫護，照顧市民。

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