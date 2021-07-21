熱心企業捐贈防疫物資挺消防　提升救災救護好品質

▲張郁芬與簡品禾女士熱心公益，透過友人謝立韋女士，代表捐贈TENDAYs高品質減壓醫學床墊40張及減壓枕9組給台南市消防局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

張郁芬與簡品禾女士熱心公益，透過友人謝立韋女士得知消防人員長期處於高壓緊繃的環境，為促進消防人員在備勤休息時刻能更放鬆減壓，21日特別由謝立韋女士代表捐贈TENDAYs高品質減壓醫學床墊40張及減壓枕9組。

高品質減壓醫學床墊40張及減壓枕9組將配置於第五救災救護大隊歸仁分隊、歸仁專責救護隊、第六救災救護大隊安和分隊、永華分隊與永華專責救護隊使用，希望能讓消防人員有更好的睡眠品質，適時的恢復體力與精神，提升救災救護品質。消防局第五大隊邱淵明大隊長、第六大隊蔡牧原組長、安南中隊謝國豐副中隊長代表接受，並回贈感謝狀以感謝對張郁芬、簡品禾及謝立韋女士的愛心。

謝立韋女士長期關懷第一線緊急醫療救護人員的健康狀態，並因為自身有醫護之專業，經常性地提供消防人員職業安全衛生上之協助及建議，讓台南市消防人員更能瞭解自己身體的狀況，而她也希望藉由自己拋磚引玉，讓社會大眾更能重視消防人員的工作環境與辛勞。

TENDAYs公司也加碼捐贈20件涼感背心跟13組減壓枕給第七救災救護大隊中正分隊，因為TENDAYs對寢具的設計理念就是「健康從優質睡眠開始」，消防人員容易因為生活型態、精神壓力睡不好，高品質的減壓床墊跟減壓枕可以改善消防人員的睡眠狀況，而涼感背心可以讓消防人員在疫情期間出勤獲得舒緩。TENDAYs秉持著對人體健康的關懷，與謝立韋女士發起的善行互相呼應，這份義舉由中正分隊沈冠泓分隊長代表受贈並回贈感謝狀。

消防局局長李明峯表示，消防局提供市民24小時不間斷的緊急救援服務，是屬於高壓的工作，近年來消防局一直都很重視人員的身心健康，很感謝謝立韋女士居中協調，張郁芬與簡品禾女士捐贈高品質減壓醫學床墊及減壓枕，還有TENDAYs加碼捐贈的減壓枕及涼感背心，使得消防弟兄能獲得更好的睡眠品質，工作環境也更優質。

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