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愛心不落人後　議員林阳乙鼓勵家人一同捐贈隔離艙助防疫

▲台南市議員林阳乙，鼓勵家人一同捐贈隔離艙助防疫，保障防疫消防人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲熱心人士、企業一同捐贈隔離艙助防疫，保障防疫消防人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在日前受贈大蘋果小太陽活力平台等捐助7組救護車隔離艙，經出勤COVID-19確診及疑似案件之外勤同仁反應，有了隔離艙的防護，害怕出勤會被病毒傳染的精神壓力大大的減輕；在完成載送勤務後，清消所需時間也明顯減少，救護車隔離艙的安裝確實是一個福音。

▲台南市議員林阳乙，鼓勵家人一同捐贈隔離艙助防疫，保障防疫消防人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31日活力平台創辦人陳圓圓小姐邀集多位樂善好施的夥伴一同前往台東的山地鄉部落，要提供生活物資給小朋友，希望他們能好好讀書，一方面也幫忙需要幫忙的家庭減輕負擔，暫時渡過困境。台南市議員林阳乙因兒子林冠維先生亦為本案捐贈者之一，故對活力平台的善心活動均會特別留意，聽聞活力平台人員欲到台東辦活動，特地電話邀約其南下出發後，至台南市消防局本局第五救災救護大隊駐地中繼休息，也藉此感謝活力平台的熱心人士捐贈7組救護車隔離艙給消防局的義舉。

▲台南市議員林阳乙，鼓勵家人一同捐贈隔離艙助防疫，保障防疫消防人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市大家長黃偉哲市長呼籲政府資源有限、民力無窮，盼各階層企業、公益團體與善心人士能共襄盛舉，以期全面提升防疫量能，守護民眾生命財產安全。故再次感謝遠東牙醫診所、巨峯開發工程有限公司、威勝運動用品專賣店、富而麗禮品商行、林冠維先生及呂漢威先生等6個善心企業及個人合資捐贈本局救護車隔離艙7座。

消防局長李明峯感謝大蘋果小太陽活力平台的募資捐贈，藉由隔離艙的設置，讓台南市防疫專載隊救護車的防護性能再次提高，救護人員出勤使用的反應均為正向，確實減輕出勤是否會染疫的精神壓力，救護車的清消工作也能快速完成，隔離艙實為救護人員的保障。

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