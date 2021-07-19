賈永婕現身台南　捐贈台南市立醫院電子喉頭鏡與PAPR

▲「防疫女神」賈永婕南下台南捐贈物資，台南市立醫院獲贈2台電子喉頭鏡與2套PAPR，由蔡良敏院長與秀傳醫療體系牟聯瑞副總裁一同接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「防疫女神」賈永婕南下台南捐贈物資，台南市立醫院獲贈2台電子喉頭鏡與2套PAPR，由蔡良敏院長與秀傳醫療體系牟聯瑞副總裁一同接受，並感謝她與友人們捐贈各大醫療院所防疫物資與器材，讚賞其善心義舉與驚人行動力。

台南市立醫院蔡良敏院長表示，感謝國民女神賈永婕與許多善心人士匯集的愛心，這次由賈永婕親自送來的2台電子影像喉頭鏡與2套PAPR，以及先前其親友陳泰亨先生捐贈的HFNC（經鼻高流量氧氣供應系統），都是醫療前線所需的抗疫利器，是保護第一線工作人員安全的器具，也是病人的「救命神器」，期待它們發揮最大的保護效果。

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賈永婕表示，感謝所有醫護對社會的付出，她只是盡她一份心力，請醫療夥伴們開心的接受所有人的愛，好好的保護大家，期待醫材設備能發揮最大的保護效果，大家能早日恢復正常生活，一起跑跳人生。

蔡良敏院長說，感謝社會各行各業對醫護的關心，他也讚賞賈永婕的行動與意志力，能夠在短時間集結眾人的善心並付諸行動，火速統籌各項物資，真的是相當不簡單。

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