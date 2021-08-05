雲林娃娃機店防疫出招　供應一次性手套用完即丟

▲斗南鎮一家娃娃機店，消費者須戴上手套使用操作桿，使用後再丟到收集桶統一銷毀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應疫情趨緩中央宣布防疫降為二級，娃娃機店隨之解封恢復營業，而針對防疫措施雲林一家娃娃機業者提供免費塑膠手套，告示要求消費者須戴手套才能握操作桿，並且在消費者使用後由服務員立即進行機台清消，率先為娃娃機商家作良好的防疫示範。

中央宣布7月27日至8月9日期間施行二級防疫警戒，雲林縣對餐飲店、娃娃機等部分營業項目實施微解封鬆綁，不過仍要求戴口罩、設置隔板避免群聚等多項防疫措施，讓配合防疫暫停營業的娃娃機業者解開封鎖帶對外恢復營業。

斗南鎮一家娃娃機店，於今年4月進行裝修籌備開業，卻在5月開幕前碰上全國三級防疫警戒喊卡，終於日前降為二級警戒，業者近日開始試營運，為了配合防疫措施，也要求入店玩家需配合量體溫、噴酒精等防疫措施，除此更提供免費的一次性手套，讓消費者須戴上手套使用操作桿，使用後再丟到收集桶統一銷毀。

▲斗南鎮一家娃娃機店，提供免費的一次性手套，消費者須戴上手套使用操作桿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府建設處副處長鄭峰明指出，雲林縣自助選物販賣機營業場所（娃娃機店）業者，須確實於營業場所張貼載明管理人聯絡資訊、營業場所及公共場域人流控管與總量管制資訊「室內空間至少1.5公尺/人［2.25平方公尺/人］，室外空間至少1公尺/人［1平方公尺/人］及維持室內50人，室外100人人數上限資訊」。

鄭峰明表示，業者於營業場所內放置酒精噴瓶供民眾自行取用、縮小出入口、實施實聯制、店面環境及機台仍需定期消毒，於營業期間管理員如有臨時狀況暫時離開營業場所，經通知管理員須於20分鐘內到達現場；另外，對於娃娃機店業者提供用一次性手套，是良好的示範，如有其他業者願意跟進，只要是對防疫有加的措施，自然是樂觀其成。

▲縣府建設處表示，業者提供用一次性手套，是良好的示範，如有其他業者願意跟進，只要是對防疫有加的措施，自然是樂觀其成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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