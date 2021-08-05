　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虎尾中元祭宣傳片超爆笑！鎮長化身防疫員...對閻羅王量肛溫

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情趨緩，防疫警戒降為第二級，雲林縣虎尾鎮的中元普渡是重要的傳統祭典將至，其歷史淵源、祭拜儀典與規模，讓它享有「北基隆、南虎尾」的美譽。因應防疫虎尾鎮公所首度取消大規模封街擺肉山、冰雕，僅可備供品祭拜。今天(5日)鎮長丁學忠發表「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，創意吸睛。

▲在保留傳統文化習俗與防疫並行下，今年虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，一上架及受到民眾熱烈討論與分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲在保留傳統文化習俗與防疫並行下，今年虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，一上架及受到民眾熱烈討論與分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

農曆七月稱鬼月，流傳七月初一「鬼門開」、七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，以豐盛菜餚祭無主孤魂。虎尾中元普渡每年更搭起巨型牌樓矗立在普渡會場，每層牌樓都裝飾有精彩的花鳥人物或民間傳統故事，加上電動花燈及五彩霓虹燈飾，而街上分為7大普渡區封街擺桌，除了肉山、捏麵展、炮城更有冰雕，但今年的「看桌擺宴」都將取消。

▲在保留傳統文化習俗與防疫並行下，今年虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，一上架及受到民眾熱烈討論與分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團-為期29天虎尾中元自由行」防疫宣傳片，效果與笑果滿點，引發網友爆笑分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮公所說明，今年配防疫規定三不開放事項，1.不得辦理普渡宴， 平安宴，流水席，2.不得擺設攤販，3.不得擺設傳統技藝展示 (冰雕、肉山、炮城等)，一旦有攤販違規擺設實情，將一律開 罰，最後請各普渡區以及民眾持續配合防疫規範，及維持個人 防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒 傳播風險，守護彼此的健康安全。

▲在保留傳統文化習俗與防疫並行下，今年虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，一上架及受到民眾熱烈討論與分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮長丁學忠主演陽間防疫人員，對陰間上來陽間的閻羅王旅遊團一一實施嚴格防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在保留傳統文化習俗與防疫並行下，今年虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，一上架及受到民眾熱烈討論與分享，由虎尾鎮長丁學忠主演陽間防疫人員，而虎尾鎮民代表會主席林嘉弘扮演閻羅王率旅遊團員黑白無常、怪客、殭屍及鬼修女，在鬼門開來到陽間吃普度要遵行防疫措施等搞笑劇情，誇張量肛溫的內容引網友大笑。

虎尾鎮長丁學忠表示，針對各普渡會以採中央規定之微解封為 大原則，路權申請將從嚴審核，如範圍、桌數、酬神表演區域等加強審查，並宣導以公普為主，減少人流聚集並減少各普渡 範圍，公普即為各普渡區統一採購祭品以及擺設，建議民眾不 開放自行進入，並且設定單一出入口以便人流控管、並隨時加 強清消工作。

▲在保留傳統文化習俗與防疫並行下，今年虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，一上架及受到民眾熱烈討論與分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮民代表會主席林嘉弘扮演閻羅王率旅遊團員黑白無常、怪客、殭屍及鬼修女，在鬼門開來到陽間吃普度要遵行防疫措施等搞笑劇情，誇張量肛溫的內容引網友大笑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►Her今天推出「PUMA夏季機能服超值組」


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林農損續增　立委蘇治芬+農糧署官員雨中勘災

►民怨滯洪池沒用！雲林暴雨淹水　五河局說話了：再次排空備戰

►雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

►雲林豪雨致災　張麗善現勘抽水機站盼找出淹水原因解決

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

盧碧還ㄍㄧㄥ著！3天繞過頭「豪雨紫爆」全台灑雨　恐發颱風警報

快訊／台鐵驚傳死傷事故　「日南=苑裡」雙向列車延誤

他好奇「便當3大雷配菜」有哪些　第一名10人有5人都點名

台中飯店88節大餐出爐　海陸龍蝦+黑鑽燉烏雞+港點外帶全入列

雙子慎防暗箭！12星座「7日運勢」公開　巨蟹、水瓶留心財務收支

想打高端的人少了1.6萬！疫苗平台重啟「最新登記數據曝光」

使命必達！聯倉交通、foodpanda加入給力量　為物流、外送員打氣

明天是關鍵期！盧碧可能「東折侵台」　周末有機會從西半部登陸

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

盧碧還ㄍㄧㄥ著！3天繞過頭「豪雨紫爆」全台灑雨　恐發颱風警報

快訊／台鐵驚傳死傷事故　「日南=苑裡」雙向列車延誤

他好奇「便當3大雷配菜」有哪些　第一名10人有5人都點名

台中飯店88節大餐出爐　海陸龍蝦+黑鑽燉烏雞+港點外帶全入列

雙子慎防暗箭！12星座「7日運勢」公開　巨蟹、水瓶留心財務收支

想打高端的人少了1.6萬！疫苗平台重啟「最新登記數據曝光」

使命必達！聯倉交通、foodpanda加入給力量　為物流、外送員打氣

明天是關鍵期！盧碧可能「東折侵台」　周末有機會從西半部登陸

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

東奧英短跑名將哭著走完200公尺　熱身時受傷忍痛完賽…感動全場

生活熱門新聞

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

他好奇「便當3大雷配菜」有哪些

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

即／桃園特殊交友圈確診最新足跡！

即／台鐵驚傳死傷事故　日南=苑裡雙向延誤

高端EUA違反醫學倫理　陳時中回應了

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

雨最猛時間點出爐！發陸警機會曝

三颱共舞！第11號颱風妮妲生成

命理師：3生肖財星拱照　有機會中大獎

即／盧碧催生颮線夜襲　4大警報齊發

LIVE／盧碧暴風圈入台灣海峽　氣象局最新說明

刪45字重話限動！戴資穎曬「4大咖神秘禮」

更多熱門

相關新聞

快訊／北市證實：內湖Costco有確診足跡　緊急停業消毒1日

快訊／北市證實：內湖Costco有確診足跡　緊急停業消毒1日

台北市內湖區Costco於5日被爆出有確診者足跡，因此該店於今日下午1時以後只出不進，店家緊急停業消毒一日。對此，台北市衛生局5日向《ETtoday新聞雲》證實，確實有確診者足跡，屬於北市個案，已要求業者清消和停業一日。

快訊／北市公布1確診足跡！

快訊／北市公布1確診足跡！

臉太長戴不下！ 重慶網紅黑猩猩模仿飼養員戴口罩萌翻遊客

臉太長戴不下！ 重慶網紅黑猩猩模仿飼養員戴口罩萌翻遊客

快訊／萬華阿公店要復業了！北市宣布3階段管理　茶室再生洗污名

快訊／萬華阿公店要復業了！北市宣布3階段管理　茶室再生洗污名

柯P約陳其邁切磋　高雄市府反擊

柯P約陳其邁切磋　高雄市府反擊

關鍵字：

中元節虎尾鎮虎尾中元祭閻羅王陰間防疫

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面