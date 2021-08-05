虎尾中元祭宣傳片超爆笑！鎮長化身防疫員...對閻羅王量肛溫

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情趨緩，防疫警戒降為第二級，雲林縣虎尾鎮的中元普渡是重要的傳統祭典將至，其歷史淵源、祭拜儀典與規模，讓它享有「北基隆、南虎尾」的美譽。因應防疫虎尾鎮公所首度取消大規模封街擺肉山、冰雕，僅可備供品祭拜。今天(5日)鎮長丁學忠發表「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，創意吸睛。

▲在保留傳統文化習俗與防疫並行下，今年虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，一上架及受到民眾熱烈討論與分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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農曆七月稱鬼月，流傳七月初一「鬼門開」、七月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，以豐盛菜餚祭無主孤魂。虎尾中元普渡每年更搭起巨型牌樓矗立在普渡會場，每層牌樓都裝飾有精彩的花鳥人物或民間傳統故事，加上電動花燈及五彩霓虹燈飾，而街上分為7大普渡區封街擺桌，除了肉山、捏麵展、炮城更有冰雕，但今年的「看桌擺宴」都將取消。

▲虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團-為期29天虎尾中元自由行」防疫宣傳片，效果與笑果滿點，引發網友爆笑分享。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



虎尾鎮公所說明，今年配防疫規定三不開放事項，1.不得辦理普渡宴， 平安宴，流水席，2.不得擺設攤販，3.不得擺設傳統技藝展示 (冰雕、肉山、炮城等)，一旦有攤販違規擺設實情，將一律開 罰，最後請各普渡區以及民眾持續配合防疫規範，及維持個人 防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒 傳播風險，守護彼此的健康安全。

▲虎尾鎮長丁學忠主演陽間防疫人員，對陰間上來陽間的閻羅王旅遊團一一實施嚴格防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在保留傳統文化習俗與防疫並行下，今年虎尾鎮公所推出「虎尾中元之人間旅行團」防疫宣傳片，一上架及受到民眾熱烈討論與分享，由虎尾鎮長丁學忠主演陽間防疫人員，而虎尾鎮民代表會主席林嘉弘扮演閻羅王率旅遊團員黑白無常、怪客、殭屍及鬼修女，在鬼門開來到陽間吃普度要遵行防疫措施等搞笑劇情，誇張量肛溫的內容引網友大笑。

虎尾鎮長丁學忠表示，針對各普渡會以採中央規定之微解封為 大原則，路權申請將從嚴審核，如範圍、桌數、酬神表演區域等加強審查，並宣導以公普為主，減少人流聚集並減少各普渡 範圍，公普即為各普渡區統一採購祭品以及擺設，建議民眾不 開放自行進入，並且設定單一出入口以便人流控管、並隨時加 強清消工作。

▲虎尾鎮民代表會主席林嘉弘扮演閻羅王率旅遊團員黑白無常、怪客、殭屍及鬼修女，在鬼門開來到陽間吃普度要遵行防疫措施等搞笑劇情，誇張量肛溫的內容引網友大笑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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