　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林農損續增　立委蘇治芬+農糧署官員雨中勘災

記者蔡佩旻／雲林報導

豪雨成災雲林農損嚴重，今天(5日)立法委員蘇治芬與農委會農糧署中區分署分署長姚士源一同至褒忠鄉、元長鄉及水林鄉勘查。蘇治芬委員要求農委會針對此次農損應從快、從寬認定，並儘快協助相關排水設施及滯洪池的建設，重新檢視台灣農業地區對瞬間豪大雨雨量的最大排水量上限，以因應極端氣候。

▲豪雨成災雲林農損嚴重，今天（5日）立法委員蘇治芬與農糧署中區分署人員前往玉米田勘災，苗栽泡水後受細菌感染腐爛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豪雨成災雲林農損嚴重，今天(5日)立法委員蘇治芬與農糧署中區分署人員前往玉米田勘災，苗栽泡水後受細菌感染腐爛。(圖／記者蔡佩旻翻攝)

西南氣流帶來連日豪雨，許多地方因短時間強降雨排水不及，導致農作物因淹水受損。立法委員蘇治芬指出，目前根據各鄉鎮通報，受損的作物包括影響最嚴重的花生、西瓜、玉米、地瓜、香瓜、稻米及葉菜類等，粗估此次損失金額更達千萬元以上，影響範圍非常廣，農委會應儘速韌訂農業災損補助，並檢討排水設施能否因應極端氣候降雨。

▲豪雨成災雲林農損嚴重，今天（5日）立法委員蘇治芬與農糧署中區分署人員前往玉米田勘災，苗栽泡水後受細菌感染腐爛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農改場雲林分場長楊藹華說明玉米苗泡水後便容易受細菌感染，一遭感染便必死無疑。（圖／記者蔡佩旻翻攝

立委蘇治芬表示，目前確定符合災害救助標準有食用玉米、花生、地瓜、香瓜，而南瓜則需現場看才知道損害嚴重程度排在下午前往，蘇治芬說，先啟動救災補助，移除死苗重新耕作前由公所植物醫生協助將土壤病菌殺除，才可再重新栽苗。

農糧署中區分署長姚士源表示，目前看過落花生及食用玉米，都是淹水受損災害其實蠻嚴重，請農民到公所去申報，我們會盡快協助農民。在食用玉米部分每公頃補助3萬6千元、落花生2萬4千元。農改場雲林分場長楊藹華說明，花生田若是砂土排水能力較好，但若是黏土質容易造成淹水不退。淹水後若遇大太陽，沒有土壤覆蓋、未成熟的根系一曬太陽就死了。

元長鄉長李明明表示，至目前受損面積逾200公頃並陸續增加中，元長鄉是花生最大產地，公所在上週已公告請農民登記復耕與災損，公所已通過農委會核可為花生專區並派發一位專業植物醫生駐點，希望農民在種植上，包括土壤方面、整體環境、生長狀況都能與植物醫生洽詢，來提升農業品質增加農們收益，也能改善用藥情況。

▲豪雨成災雲林農損嚴重，今天（5日）立法委員蘇治芬與農糧署中區分署人員前往玉米田勘災，苗栽泡水後受細菌感染腐爛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農改場雲林分場長楊藹華說明，花生田若是砂土排水能力較好，但若是黏土質容易造成淹水不退，淹水後若遇大太陽，沒有土壤覆蓋、未成熟的根系一曬太陽就死了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►Her今天推出「PUMA夏季機能服超值組」


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►民怨滯洪池沒用！雲林暴雨淹水　五河局說話了：再次排空備戰

►雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

►雲林縣議會停議為陳奎儒加油　張麗善：鄉親永遠是他後盾

►雲林豪雨致災　張麗善現勘抽水機站盼找出淹水原因解決

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南左鎮山坡竹林滑落交通單線中斷　黃偉哲指示全力搶修3小時恢復通車

為誤食洗衣球嬰兒開道送醫、送受暴母子躲旅館　暖警將受警政署表揚

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

彰化139縣道4個月抓超速逾萬件　他狂收十多張罰單

台中70歲阿嬤超暖心　6年存百萬捐消防局當救護車基金

快訊／高雄市宣布8／6「3地區停班課」　山區達土石流警戒

桃市接種站施打率97%　鄭文燦：第4輪周五完成劑次人口比近4成

大溪秘境　「街口溪生態水岸步道」完工

為防疫盡心力　桃園企業捐贈防疫物資給3家醫院

新北嬤剛搬桃園散步走失　警地毯搜索10條街外尋獲

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

超豪華COVER！王子、郭雪芙合唱　挑戰《鬼滅之刃》《鬼怪》等4語夯劇主題曲

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

魏哲鳴《賀先生》戀愛腦開竅「釣魚吻.高爾夫吻」　一本正經撒嬌「打史妳～」...胡意旋白眼：分手！

王思佳曝老公「全程陪產+錄影」：4K的　產後他「猛盯女兒」..怨：沒看過我半眼

利路修火速切割「違反一中原則」品牌！　陸網瘋讚：利老師三觀正

台南左鎮山坡竹林滑落交通單線中斷　黃偉哲指示全力搶修3小時恢復通車

為誤食洗衣球嬰兒開道送醫、送受暴母子躲旅館　暖警將受警政署表揚

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

彰化139縣道4個月抓超速逾萬件　他狂收十多張罰單

台中70歲阿嬤超暖心　6年存百萬捐消防局當救護車基金

快訊／高雄市宣布8／6「3地區停班課」　山區達土石流警戒

桃市接種站施打率97%　鄭文燦：第4輪周五完成劑次人口比近4成

大溪秘境　「街口溪生態水岸步道」完工

為防疫盡心力　桃園企業捐贈防疫物資給3家醫院

新北嬤剛搬桃園散步走失　警地毯搜索10條街外尋獲

他爆料「工地內幕」！施工品質對不起上漲房價　屋主看了會中風

人夫「硬不了」控訴16年無性生活　妻子吐真實原因大逆轉

「小清新」文姿云東奧摘銅　空手道霸氣在職棒開球

快訊／快躲好！盧碧催生「颮線」夜襲南台　4大警報齊發：防強風雨

快訊／擬下禁令「打過2劑」才給入境　美國官員正式回應了！

快訊／台灣疫情趨穩！新加坡允許旅客抵境篩檢「陰性免隔離」

高雄氣爆、小林村救援都有牠！搜救犬卡拉安詳過世　最後日記超惹淚

七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

買長榮上船！借10萬「假紓困真炒股」下場曝光　他急壞求助

南韓輸球「不列隊」、贏球插旗示威　留日本隊在場上鞠躬

熱心黃金獵犬等電梯「超有禮貌」　化身樓層小姐巡邏：還有誰要搭

地方熱門新聞

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

高雄宣布8/6「3地區停班課」

台南左鎮山坡竹林滑落交通中斷

139縣道限速40　他狂收十多張罰單

台中阿嬤6年存百萬　捐消防局當救護車基金

阿公店水庫持續空庫防淤

雲林娃娃機店防疫出招　供應一次性手套

暖警力護婦幼將受警政署表揚

盧碧颱風進逼！竹縣傳土石崩塌道路被埋

網傳陳信宇涉剽竊作品糾紛　台南市府回應

大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工

桃市接種站施打率97%　第四輪接種劑次人口比近四成

台南婦幼隊主動偵查僱主性侵少女

新北嬤剛搬桃園迷路　警10條街外尋獲

更多熱門

相關新聞

高雄昨路天坑今路樹倒阻交通　藍營針開酸：林欽榮提頭來見

高雄昨路天坑今路樹倒阻交通　藍營針開酸：林欽榮提頭來見

高雄市三民區九如一路的中國信託分行前面，就在晚間發生一棵在中央分隔島的大型路樹突然無預警倒塌，倒下的路樹造成橫在整個車道，造成嚴重阻塞，國民黨高雄青工會人員看到這一幕，把照片po到網路，同時開酸：「請問林副市長，這次要換殺誰的頭？還是林副市長要自己提頭來見」。

斗六之肺「人文公園」完成都市計畫變更

斗六之肺「人文公園」完成都市計畫變更

雲林暴雨淹水民怨滯洪池沒用　五河局說話了

雲林暴雨淹水民怨滯洪池沒用　五河局說話了

連日豪雨　台南崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

連日豪雨　台南崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

關鍵字：

食用玉米落花生元長鄉農損豪雨雲林農糧署中區分署立法委員蘇治芬

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱「刪光奧運文」挨轟　長文吐真實心聲

文姿云要嫁了！愛情長跑11年男友身分曝

官媒聲援小S　斥大陸網友「亂扣台獨帽子」

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

柯宇綸嘆「可惜小S選擇保護自己」　曝風波唯一解法

福原愛採訪中哽咽：可以活到現在，是中國人支持

文姿云落敗對手含淚捧臉對話　她笑了

盧碧還ㄍㄧㄥ著！豪雨紫爆恐發警報

市長咬選手金牌　東奧組委會回應

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

小S表態非台獨　謝和弦開嗆：兒子怎敢回家吃飯？

王瞳崩潰「8點半睡有什麼夫妻生活？」

爸爸外出採買　回家女兒成焦屍崩潰

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

更多

最夯影音

更多
吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔

吳宗憲邊唱歌邊亂入Sandy直播　他一看鏡頭驚訝：蛤！才1千多人喔
網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

網友標戴資穎評3點「失誤太多」　她罕見說重話：站場上的不是你

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚！」　艾成吐實：我失去了感受，我會改

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

經濟部證實2人註冊麟洋配決勝點 王齊麟打臉設計師：沒意願配合！

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面