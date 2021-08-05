雲林農損續增　立委蘇治芬+農糧署官員雨中勘災

記者蔡佩旻／雲林報導

豪雨成災雲林農損嚴重，今天(5日)立法委員蘇治芬與農委會農糧署中區分署分署長姚士源一同至褒忠鄉、元長鄉及水林鄉勘查。蘇治芬委員要求農委會針對此次農損應從快、從寬認定，並儘快協助相關排水設施及滯洪池的建設，重新檢視台灣農業地區對瞬間豪大雨雨量的最大排水量上限，以因應極端氣候。

▲豪雨成災雲林農損嚴重，今天(5日)立法委員蘇治芬與農糧署中區分署人員前往玉米田勘災，苗栽泡水後受細菌感染腐爛。(圖／記者蔡佩旻翻攝)



西南氣流帶來連日豪雨，許多地方因短時間強降雨排水不及，導致農作物因淹水受損。立法委員蘇治芬指出，目前根據各鄉鎮通報，受損的作物包括影響最嚴重的花生、西瓜、玉米、地瓜、香瓜、稻米及葉菜類等，粗估此次損失金額更達千萬元以上，影響範圍非常廣，農委會應儘速韌訂農業災損補助，並檢討排水設施能否因應極端氣候降雨。

▲農改場雲林分場長楊藹華說明玉米苗泡水後便容易受細菌感染，一遭感染便必死無疑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委蘇治芬表示，目前確定符合災害救助標準有食用玉米、花生、地瓜、香瓜，而南瓜則需現場看才知道損害嚴重程度排在下午前往，蘇治芬說，先啟動救災補助，移除死苗重新耕作前由公所植物醫生協助將土壤病菌殺除，才可再重新栽苗。

農糧署中區分署長姚士源表示，目前看過落花生及食用玉米，都是淹水受損災害其實蠻嚴重，請農民到公所去申報，我們會盡快協助農民。在食用玉米部分每公頃補助3萬6千元、落花生2萬4千元。農改場雲林分場長楊藹華說明，花生田若是砂土排水能力較好，但若是黏土質容易造成淹水不退。淹水後若遇大太陽，沒有土壤覆蓋、未成熟的根系一曬太陽就死了。

元長鄉長李明明表示，至目前受損面積逾200公頃並陸續增加中，元長鄉是花生最大產地，公所在上週已公告請農民登記復耕與災損，公所已通過農委會核可為花生專區並派發一位專業植物醫生駐點，希望農民在種植上，包括土壤方面、整體環境、生長狀況都能與植物醫生洽詢，來提升農業品質增加農們收益，也能改善用藥情況。

▲農改場雲林分場長楊藹華說明，花生田若是砂土排水能力較好，但若是黏土質容易造成淹水不退，淹水後若遇大太陽，沒有土壤覆蓋、未成熟的根系一曬太陽就死了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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