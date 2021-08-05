無照卻賣「安心口罩」4個月狂撈810萬　碩頂精密董座4人起訴

▲碩頂精密工業股份有限公司無照偷跑製造「安心口罩」。（圖／調查局航業調查處提供）

記者白珈陽／台中報導

台中碩頂精密工業股份有限公司，去年9月起偷跑無照製造「安心口罩」，至今年元月5日前共售出239萬8400片口罩，不法獲利810萬餘元，台中地檢署5日依違反藥事法將碩頂黃姓董事長等4人起訴，並將犯罪所得810萬餘元全數沒收。

起訴書指出，黃男（64歲）是碩頂精密工業股犯有限公司負責人，李男（69歲）是總經理，周女（48歲）為會計，陳女（31歲）則是行政人員，黃男去年8月起，開始生產口罩欲對外販售。

去年9月起，黃等人未經核准，在位於台中市西屯區的公司內以口罩機生產口罩，以「安心口罩」的品名陸續對外販售，截至今年1月5日前，共出售239萬8400片口罩，獲利810萬5521元。另外，該公司是在今年1月5日才取得衛服部核發的醫療器材許可證。

法務部調查局航業調查處人員經蒐證後， 於今年2月1日持搜索票前往碩頂精密公司及廠房搜索，查扣上百萬片口罩，以及口罩銷貨發票、口罩外盒進貨單等。

▲法務部調查局航業調查處人員進行蒐證。（圖／調查局航業調查處提供）

檢察官查出，黃男等人自去年9月起，即開始生產口罩，以品名「安心口罩」對外販售，公司直至今年1月5日才取得醫療器材許可證。台中地檢署偵結，依違反《藥事法》將碩頂董事長黃男、總經理李男、會計周女、行政人員陳女等4人提起公訴，並沒收犯罪所得。

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