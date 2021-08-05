大雨下不停雲林多個鄉鎮積淹水　蔬菜價格一路上揚

▲連日豪雨菜價雖然漲了，因泡水受損而沒菜可收，連日大雨採收都出現水傷，收成僅約5成，葉面破損腐爛嚴重。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣西半部連日受低壓帶及西南風影響，雲林縣降下滂沱大豪雨及雷雨，有多個鄉鎮積淹水情況，造成產區多數蔬菜有水傷、腐壞受損，西螺果菜市場到貨量短缺，承銷商採購意願轉強，葉菜類蔬菜從兩周前每公斤平均價26元，一路攀升至34.6元；消費者說，菜價明顯漲了。

許多家庭主婦上菜市場買菜，發現菜價一天比一天貴， 一顆高麗菜要上百元，一把葉菜也要4、50元，蔬菜漲價因受到大雨損壞，採收成數銳減，加上疫情降級微解封，開放餐廳可內用，消費市場需求增加，供需失衡價格攀升。

農民表示，天氣好蔬菜長得快，價格不好，連日豪雨菜價雖然漲了，因泡水受損而沒菜可收，連日大雨採收都出現水傷，收成僅約5成，嚴重葉面破損腐爛情況，怎麼賣。

根據西螺果菜市場市況分析，產區強降雨，造成多數蔬菜有水傷、腐壞受損之情形，到貨量短缺或有限，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢良好。

但短期葉菜類萵苣、小白菜、小芥菜、青江白菜、油菜、茴香、格藍菜和蚵仔白受連日豪雨影響，多有損害情形，導致供貨量減縮，承銷需求殷切，買氣強，價格上漲；空心菜和莧菜，近日受降雨影響，貨源品質普遍參差，承銷商採購意願弱，價格下跌。

品質優蔬菜上價每公斤價，豌豆進口137.5元、絲瓜66.7元、苦瓜79.6元、青椒93.6元、白豆220元、青花菜進口93.8元、辣椒紅小150元、高麗菜60元、小白菜27.4元、 包心白菜25元、青江白菜30元、空心菜40元、芹菜83.4元、萵苣菜45.7元、小芥菜 39.6元、芥藍菜50元、白莧菜 81.1元、油菜25元、茴香125.8元、青蔥粉蔥62.8元。

▲根據西螺果菜市場市況分析，產區強降雨，造成多數蔬菜有水傷、腐壞受損之情形，到貨量短缺或有限，承銷商採購意願轉強，整體銷售情形順暢良好。（圖／記者蔡佩旻攝）





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