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民怨滯洪池沒用！雲林暴雨淹水　五河局說話了：再次排空備戰

▲豪雨前五河局預佈移動式抽水機排空北港滯洪池。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豪雨前五河局預佈移動式抽水機排空北港滯洪池。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮8月2日下起大豪雨，造成多處民宅淹水、道路封路、車輛拋錨狀況慘狀，行政院人事行政總處更發出北港鎮停止上班上課通知。有民眾抱怨北港滯洪池未發揮作用導致淹水情況，對此，五河局今天（4日）表示，當日北港滯洪池發揮59萬立方公尺洪水量，北港地區才免於發生更大淹水災情。

五河局指出，為因應中央氣象局預測西南氣流帶來之豪雨，7月29日提早啟動排空滯洪池池水約至呆水位，增加滯洪空間來收納洪水之外，7月31日也預佈10台移動式抽水機。8月1日至2日大豪雨累積降雨量達471毫米，於8月2日上午3小時累積降雨量203.5毫米，吸納洪水量達59萬立方公尺，已有效降低新街大排及土間厝大排水位，減緩淹水情形。

▲豪雨前五河局預佈移動式抽水機排空北港滯洪池。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港滯洪池抽空後低水位狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

五河局說明，滯洪池就像一座大池塘，透過溢流堰及水往低處流自然現象讓水有進也有出，北港滯洪池進水口採自然溢流方式設置溢流堰，出水口以排水箱涵設置自動閘門及電動閘門，防止滯洪池水回流至新街排水。

五河局表示，北港滯洪池可收納土間厝大排和新街大排的水量，當大排的水位高過溢流堰的高度，水就會直接溢流進滯洪池，降低大排的水位高度，以利上游雨水下水道可持續排入大排，減緩淹水。現況新街排水及土間厝大排水位已下降，第五河川局於8月4日上午再次啟動移動式抽水機持續排空滯洪池水位，為攔蓄下波降雨洪水量做好準備，達到防洪減災之功能。

▲豪雨前五河局預佈移動式抽水機排空北港滯洪池。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲豪雨過後，於新街排水水位下降時再度啟動移動式抽水機排空水位，為攔蓄下波降雨做準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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