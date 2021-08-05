陸又一機場爆疫情！　海南海口機場搬運工確診

▲大陸海南省海口市美蘭國際機場一搬運工確診。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸繼南京、上海、廈門、鄭州等多地，陸續發現因Delta變異毒株入侵出入境口岸，確診的本土新冠肺炎個案後，海南省海口市5日通報，新增一例本土新冠肺炎確診者，為機場貨運公司搬運工，足跡涉及超市、菜市場、奶茶店等，官方第一時間啟動應急預案。

海南省海口市政府通報，2021年8月5日凌晨，海口市檢出1例新冠病毒核酸初篩陽性者林某勇，立即轉入定點醫院隔離診療，後經海南省疫情防控指揮部確認為新冠肺炎病例（輕型）。

在該員確診後，海口市啟動應急預案，進行流行病學調查，發現該男為海口美蘭國際機場一貨運公司搬運工，自7月28日起，足跡除了海口美蘭機場國際貨運站外，還包括早餐店、奶茶店、稅務局、超市、餐廳、菜市場、公園等多地，直到8月3日下午，才因身體不適，到住家附近診所就診。

隨後，該男曾於7月27日至8月1日期間，進行過三次核酸檢測，均呈陰性，5日上午核酸檢測才呈陽性，海口市官方也緊急發布通報，要求市民如在上述期間，與該男有過接觸史或活動軌跡有交集的人員，不要外出，配合核酸採樣。

在此之前，中國大陸自7月20日起，先是南京祿口國際機場清潔工爆發本土確診案例，後往多省市擴散後，福建廈門也出現飛行員和同住家人染疫，鄭州市則有收治入境人員的第六人民醫院，出現疫情在院內擴散情況，且三地後續均被證實與Delta變異毒株入侵有關，導致中國大陸整體「外防輸入」的防疫政策，再次拉響警報。

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