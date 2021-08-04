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雲林暴雨成災損家園　受災戶可減扣稅費

▲雲林縣長張麗善下午前往北港鎮淹水地區勘災，一一向受災戶致歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣受暴雨襲擊，造成多處鄉鎮積、淹水。雲林縣稅務局主動依雲林縣政府社會處或各公所通報清冊，辦理房屋稅減免。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本月8月1日晚間至8月2日受西南氣流暴雨襲擊，造成虎尾鎮、口湖鄉、四湖鄉、北港鎮和東勢鄉等多處鄉鎮積、淹水，不少民宅淹水逾50公分。雲林縣稅務局表示，基於愛心辦稅，將主動依雲林縣政府社會處或各鄉(鎮、市)公所通報之清冊，辦理房屋稅減免；並依監理機關通報資料，辦理使用牌照稅溢繳退稅。

雲林縣稅務局針對各項稅捐減免規定說明，一、房屋稅：房屋淹水達50公分以上，減徵房屋稅1個月。稅務局主動依雲林縣政府社會處或各鄉(鎮、市)公所通報之清冊，減徵111年期房屋稅。 二、使用牌照稅：汽車或機車(151cc以上)，因泡水受損需修復始能使用，或受損嚴重無法再使用，已向監理機關辦理報停或報廢手續者，稅務局主動辦理110年度溢繳使用牌照稅之退稅。

▲雲林北港鎮累積雨量逾200毫米造成多處淹水慘況頻傳。（圖／民眾提供）

▲雲林縣受暴雨襲擊，造成多處鄉鎮積、淹水，雲林縣稅務局將依監理機關通報資料，辦理使用牌照稅溢繳退稅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

稅務局也補充指出，如車輛進廠維修，未向監理機關辦理報停，但有停駛維修的事實，可於災害發生之日起1個月內，持村(里)辦公處、消防、警察或有關機關出具之災害受損證明及維修廠的證明文件，自行向稅務局申請退還車輛無法使用期間的溢繳稅款。

而土地如因災害，造成山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用，民眾可於今年9月22日前，向稅務局申請免徵地價稅；另外，查定課徵之娛樂業者，因災害無法營業，也可向稅務局申請扣除未營業之天數，按比例核減當期之娛樂稅。
 
雲林縣稅務局呼籲，疫情期間，民眾申請各項地方稅災害減免，可上稅務局網站/專區服務/災害減免專區/線上申請稅捐減免申辦；或撥打免費服務電話0800-556969。並提醒納稅人，除了地方稅之外，國稅部分也有相關災害之稅捐減免規定，民眾可先拍照存證，並在災害發生後30天內向各地區國稅局申請災害減免，詳情可洽財政部中區國稅局雲林分局電話(05)5345573、虎尾稽徵所(05)6338571、北港稽徵所(05)7820249。

▲雲林縣受暴雨襲擊，造成多處鄉鎮積、淹水。雲林縣稅務局主動依雲林縣政府社會處或各公所通報清冊，辦理房屋稅減免；並依監理機關通報資料，辦理使用牌照稅溢繳退稅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣受暴雨襲擊，造成多處鄉鎮積、淹水，雲林縣稅務局主動依雲林縣政府社會處或各公所通報清冊，辦理房屋稅減免；並依監理機關通報資料，辦理使用牌照稅溢繳退稅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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