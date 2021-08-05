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百年傳承不喊卡！雞籠中元祭循防疫3原則　老大公廟8／7起燈腳

▲百年傳承不能斷 鷄籠中元祭防疫中開啟。（圖／基隆市文化局提供）

▲基隆市文化局舉辦「2021辛丑雞籠中元祭」記者會。（圖／基隆市文化局提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

傳承至今邁入第167年的「2021辛丑雞籠中元祭」，因應防疫管制措施，將採整體縮小規模，放水燈花車不徒步遊行、不開放民眾參與的方式進行，並於開龕門、開燈放彩、施放水燈頭及關龕門等祭典科儀提供直播服務，降低群聚風險。

基隆市文化局今（5）日舉辦記者會，宣布為期一個月「2021辛丑雞籠中元祭」將從8月7日於老大公廟起燈腳正式展開。現場由今年開燈放彩開幕劇演出之嗩吶演奏家與小號演奏家，以中西合璧演出方式，演繹中元祭族群融合之意涵。基隆市長林右昌也親自到場為系列活動揭開序幕，並重申虔敬辦中元，防疫保平安等防疫規範。

▲百年傳承不能斷 鷄籠中元祭防疫中開啟。（圖／基隆市文化局提供）

▲嗩吶演奏家與小號演奏家，以中西合璧演出方式，演繹中元祭族群融合之意涵。

林右昌表示，受到疫情影響，相關祭典儀式將縮減參人員為原則，各宗親會出席人員依限額造冊，各活動場所也遵循中央疫情指揮中心公布之防疫規範，務求在嚴謹的防疫措施下順利完成一年一度的重要民俗活動。

文化局長陳靜萍進一步指出，雞籠中元祭為文化部指定第一號國家無形文化資產，每年由各姓氏宗親會輪流主普，深具特色且具有指標意義。今年由李姓宗親會第三次輪值主普，面對疫情降為二級仍採「從嚴」處理，希望維繫傳統科儀不輟，其中最受基隆市民關心的放水燈花車遊行，也將循「不徒步遊行、不行進表演、不封街管制」三大原則於8月21日登場。

▲百年傳承不能斷 鷄籠中元祭防疫中開啟。（圖／基隆市文化局提供）

▲中元限定「平安爆好運爆米花」，將在中元普度相關活動時發送。

另外，繼去年廣受好評的平安乖乖包，文化局今年也與卡滋爆米花合作，推出中元限定「平安爆好運爆米花」，將在中元普度相關活動時發送，傳達中元博愛普施的精神，同時祈求在疫情逐步趨緩、降級後，台灣民眾平安健康。

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