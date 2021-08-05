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下半年最強補運日！鬼月「這兩天」竟是旺財庫、求功名好時機

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）
▲農曆七月又俗稱鬼月，也是民俗節慶上極其重要的月份。（圖／記者饒瑞園攝）

生活中心／綜合報導

今年農曆七月一日「鬼門開」正好與父親節同一天。很多人都知道，民間習俗上鬼月禁忌多，卻不知道，其實下半年最強的兩個補運日也在這期間，不僅能增旺財庫，想求功名、考運亨通的學子更得好好把握！《科技紫微網》教你如何把運勢補好補滿。

▲▼香爐,拜拜,祈願,寺廟,廟宇。（圖／記者王麗琴攝）

▲在七夕這一天拜魁星爺，能為考生帶來好運氣。（圖／記者王麗琴攝）

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一、 農曆七月七日　七夕拜魁星爺

魁星爺又稱「文魁夫子」、「大魁星君」，相傳為文曲星轉世，在高中進士晉見皇帝時，被皇帝嫌外貌太醜而當場除名，於是在悲憤之下一頭撞死在大殿柱子，待皇帝看到他文采時已後悔莫及。

魁星爺死後被上天封為魁星神，主科舉文事，七月七日這一天是魁星爺生日，因此想求取功名的讀書人，千萬別忘了在七夕這一天祭拜魁星爺，能為考生帶來好運氣。

拜魁星爺，可到知名大廟或是住家附近有供奉魁星爺的廟宇就近拜拜，請務必帶上一顆虔誠的心，另準備橘子、梨子、桔子和蘋果這四種水果，分別代表甘、來、結、果四種意義，意旨能帶來好的結果。再準備沒有包花生的粽子三粒，表示三元及第。另外再準備蔥、蒜、芹菜各三支裝在同一盤子內，各象徵聰明、會算、勤勞

▲斗六市三光里一間福德宮當家作主是土地婆，土地公在一旁陪祀，連聖誕慶典都改土地婆生日舉辦，信眾尊稱頂柴土地媽。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲想要補財庫，可以在中元節這一天到土地公廟拜拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

二、 農曆七月十五日　中元節補財庫

中元節除了拜拜普渡進行消災解厄之外，還是一年中最佳補財庫的大好吉日。中元節主要是補年尾運，能補足下半年的財運，所以，想要補財庫，務必把握好這一天，可以選擇去家附近的土地公廟拜拜，記得跟土地公的坐騎「黑虎大將軍」換錢母

另外也可以到財神廟拜拜，向廟方求取「開運三寶」──開運錢、財氣存摺及財寶袋，讓你下半年財庫滿滿。還有一種說法是，除了外出拜拜，同樣需要在住家附近的土地公廟參拜，並在家中拜地基主，把你周圍的財富旺運統統串連起來，讓好財滾滾而來。

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