北市稽查257家餐廳內用「32家違規」　3缺失曝光不改善可罰1.5萬

▲雙北開放餐飲內用第一天，台北101地下美食街做好準備，全區加裝隔板、梅花座。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市與新北市3日開放餐飲內用，並有規定業者必須符合維持梅花座、每桌間隔1.5公尺等規定。面對這2天有無違規情形？台北市衛生局5日表示，已稽查257家餐廳，有32家需要改善，將會進行輔導，之後再次做稽查確定，倘若仍違反規定才會開罰。

台北市衛生局5日下午召開防疫記者會。針對餐飲業開放內用，目前有無違規且開罰案例？北市衛生局食藥科長陳怡婷表示，自3日開放餐飲內用後，衛生局和相關局處有就各場域做相關稽查，累計2天稽查257家，其中32家要改善，常見缺失有3種，一是沒有員工體溫測量紀錄，二是沒有現場環境消毒紀錄，三是顧客實聯制不完整。

陳怡婷指出，有要求業者在員工體溫管理跟環境清消部分，除了實施之外，還要有書面紀錄，監督員工是否落實；實聯制不完整部分，是大部分業者有放掃描QRcode，但卻忘記放紙本部分，所以有要求輔導改善。本週末是父親節，如果要出外用餐的話，業者應詳細檢查是否落實措施，而顧客在餐廳內也要配合業者管理，才能有效做好防疫。

至於是否有對這32家餐廳開罰？陳怡婷回應，還沒有直接開罰，但之後會回頭稽查，沒有改進的話就會開罰。台北市政府日前表示，如果餐飲業不遵守防疫規定，可開罰新台幣3000元以上至1.5萬元以下罰鍰。

▼台北市政府餐飲業防疫管理措施稽查結果。（圖／台北市衛生局提供）