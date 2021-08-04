又見長照悲劇！失智症協會提3呼籲　盼失智受暴議題受重視

▲失智者因病影響而缺乏自救及求救的能力。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者胡至欣／整理報導

長照悲劇又一樁！桃園市一名高齡82歲失智老翁疑因病會隨地便溺，遭女兒及女婿拘禁陽台限制行動，夫妻倆外出2天返家後被發現已無生命跡象。為避免類似案件一再發生，台灣失智症協會特別提出3點呼籲，盼政府及社區主動介入。

▲失智症是一個漸進退化的疾病。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

協會強調，失智症是一個漸進退化的疾病，從一開始認知功能發生困難，逐漸無法獨自完成日常熟悉工作，到了中重度以後，甚至失去生活自理能力，出現無法控制大小便、不知如何進食、洗澡等狀況，加上精神行為問題及語言表達理解等功能退化，讓溝通也變得更困難，若是照顧者缺乏正確的疾病知識，又無其他照護資源協助分擔，便可能發生不當對待、暴力或虐待失智者的情況。

▲台灣失智症協會理事長賴德仁。（圖／翻攝自Facebook／台灣失智症協會）

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，許多失智者家屬獨力承擔照顧責任，長久下來因無法負荷而失控，對於失智者與家屬都造成傷害，令人不捨，鼓勵家屬主動撥打0800-474-580失智症關懷專線或1966長照專線，尋求專業醫療的協助，並學習如何照顧失智者，也利用長照以及失智照護資源來降低照顧負荷。

▲台灣失智症協會秘書長湯麗玉。（圖／翻攝自Facebook／台灣失智症協會）

台灣失智症協會秘書長湯麗玉則認為，失智者的家暴議題因為當事人缺乏自救及求救的能力，在封閉的家庭環境中孤立無援，亟需外界伸出援手，呼籲社區透過以下方式主動關心幫助失智者：

1、鄰里守望相助，請民眾主動關心周圍的失智者，若是發現失智者有受虐跡象，請撥打113家暴專線協助通報，或是撥打110報警處理，也可以通知里長，請里長介入關心。

2、里長若發現社區中有失智家庭，請主動提供失智症關懷專線0800-474-580(失智時 我幫您)鼓勵家屬尋求協助，以及長照專線1966取得長照資源相關資訊，協助家屬使用長照服務分擔照顧壓力、獲得喘息；若發現失智者有受虐跡象，也請主動通報並介入關心。

3、各縣市家庭暴力防治中心應正視失智者受暴議題，積極研擬失智者家暴預防及處遇措施，對此一高風險但求助困難的族群採取更積極的作為，例如與里長、失智共照中心、失智社區關懷據點建立合作機制，及早介入預防悲劇的發生。