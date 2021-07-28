　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼門將開！怕好兄弟誤闖　「門神怎麼貼」成網友熱搜

▲鬼門將開 門神怎麼貼成網友熱搜。（圖／486團購網提供）

▲鬼門開之前張貼門神守護宅邸，避免好兄弟「誤闖」。（圖／486團購網提供）

生活中心／綜合報導

農曆七月即將到來，隨著「鬼門開」的日子趨近，身為霞海城隍廟第七代子孫的486先生在部落格分享去除晦氣、祭改及門神張貼的常見問題，也再度衝上站內熱搜，顯見現代人對於「鬼月」，仍心存敬畏或對禁忌感到好奇。

首先，針對民眾最關注的「如何去除晦氣」，486先生認為，「鹽跟刈金」因為取得方便，是家裡驅除陰晦之氣最簡單的好物。若有需要可以做祭改，意思是消災解厄、趨吉避凶。若身體欠佳則可求元辰，讓元神明亮、生命力更旺盛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鬼門將開 門神怎麼貼成網友熱搜。（圖／486團購網提供）

▲迷你版門神可張貼在大門左右上角，不影響美觀。（圖／486團購網提供）

而為了避免「好兄弟」誤闖家門，許多民眾會在鬼門開之前張貼門神守護宅邸，「門神要貼在哪裡」也是他常被私訊的問題；對此，486先生表示，若家裡有前門和後門，張貼在前門即可；若大門有分內、外門，則張貼在外門；若是透天厝，貼在樓下的門即可。家中若有車庫，原則上還是貼在最常進出的大門，車庫旁進出的小門也可張貼；若一樓是鐵捲門，則可貼在兩邊柱子或鐵捲門上的收納盒。

▲鬼門將開 門神怎麼貼成網友熱搜。（圖／486團購網提供）

▲門神張貼以及常見問題。（圖／翻攝自486的大丈夫週記）

他也進一步補充說道，門神要貼在大門，有部分民眾會貼在窗外是錯誤示範；另外，門神跟春聯一樣，每年都要更換，撕下之前雙手合十跟門神講一下要更新，請祂們繼續保佑。如果家中有拜拜習慣，在撕下門神後，可以跟著金紙一起化掉；若沒有拜拜習慣，則可到附近的正廟買一份金紙，拜拜祈求平安順利，燒金紙時一起化掉即可。

ET快訊
讓郭婞淳眼眶泛淚的中華奧會會歌　幕後演奏者曝光
鄭怡靜奪牌「一條繩子」感動萬人！　他都在牆角看阿靜比賽
面試台積電被問家務事！他回答「展現孝道」　下場悲劇了
恐怖男友看她斷氣　美甲闆娘要分手遭狂殺逾20刀慘死
她舌頭潰瘍變「一團詭異肉塊」　醫嚇壞：再晚末期了
五熊離開《型男大主廚》　「一開工就歡送」曝原因
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

攝影好手看過來！秀「海洋國家公園」美照　拿最高15,000元獎金

遠距溝通不卡卡！掌握G、A、S三大關鍵　線上簡報更加分

WFH更要有儀式感！五星飯店侍酒師分享「宅微醺」小撇步

「疫」見人性美麗！咖啡愛好者募咖啡撐醫護　愛心化助力點亮希望

愛地球！22縣市節電數據出爐　新北板橋年省2772萬度稱王

男友逼素顏拿外送！年輕妹推一把「摔爛PS5」心寒分手：長不大媽寶

台南統計登記單選高端疫苗者近萬人　最熱門仍是「莫德納」

鬼門將開！怕好兄弟誤闖　「門神怎麼貼」成網友熱搜

日本「犬夜叉」動畫軌跡展來台！海外首站8／4台北華山登場

紅斑狼瘡患怕打AZ打給疾管署遭反問「誰說？」　莊人祥：將瞭解

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

軟萌龍貓呆站原地「當機1分鐘」　摸手＋搔肚無感...主人：壞掉了！

阿伯飆速闖2紅燈遭小貨車撞擊！　駕駛右轉見「人車倒地」卡馬路間

美國男視訊聊天秒切換對方母語　印尼網友一聽嚇歪：你開玩笑？

郭婞淳奪金牌！主持人喊最高です　 「挑戰世界紀錄」女神倒地也很可愛

乖巧土撥鼠幫忙咬枯枝、拔雜草 獲得西瓜獎勵...小嘴巴狂嚼超萌

男友逼素顏拿外送！年輕妹推一把「摔爛PS5」心寒分手：長不大媽寶

台南統計登記單選高端疫苗者近萬人　最熱門仍是「莫德納」

鬼門將開！怕好兄弟誤闖　「門神怎麼貼」成網友熱搜

日本「犬夜叉」動畫軌跡展來台！海外首站8／4台北華山登場

紅斑狼瘡患怕打AZ打給疾管署遭反問「誰說？」　莊人祥：將瞭解

萬華拚重生｜防疫瘋搶物資　老蛋行讓萬華人一定有蛋吃

國高中教師+公車司機接種一國多制　教團：應讓高中教職員盡速施打

非高端不打增至9.2萬人「登記數一天翻倍」　有意願者累積55.2萬

指考生物太難！對考生不友善　教團評：鑑別度恐下降

防疫也別忘了防曬！女神現蹤捷運涼感上衣掀風潮

立陶宛超友台！贈2萬劑疫苗提早2個月到貨　秋天還要設代表處

王維中遭林泓育狙擊5局失4分　樂天2失誤丟分5局4比4平手

男友逼素顏拿外送！年輕妹推一把「摔爛PS5」心寒分手：長不大媽寶

《舞力全開》導演打造「千人狂舞」　彩蛋大咖驚喜現身

台南統計登記單選高端疫苗者近萬人　最熱門仍是「莫德納」

聯結車「追撞2車再衝上安全島」！因為一理由　網盛讚：感謝勇者

福原愛逆轉醜聞復活！幕後推手被挖出…黑歷史「員工輕生」遭唾棄

鄭怡靜奪牌「一條繩子」感動萬人！　他都在牆角看阿靜比賽

鬼門將開！怕好兄弟誤闖　「門神怎麼貼」成網友熱搜

保護員工！旺宏董事會通過將採購20萬劑疫苗　其中6成捐贈4成自用

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

打莫德納注意！疫苗平台開放「第二劑」登記

戴資穎恐戰「異常艱難」的3場　網狂冒汗

民眾急加選AZ！　畫面跳出殘酷提醒

即／高雄零確診又破功！陳其邁緊急加開記者會

2千萬變8千萬！律師曝郭婞淳獎金「一招翻4倍」

郭婞淳被教練抱起！女四連拍抓包騷擾

不斷更新／疫苗不夠了！　3縣市施打急喊卡

郭婞淳摘金「禁愛令解除」　曝結婚最怕這件事

AZ打完半天「像餓死鬼投胎」　苦主哭胖5kg！

今增18例本土「分佈4縣市」　新北市8例最多！

更多熱門

相關新聞

10年新高！台中上半年移轉破2.5萬棟　北屯交易就占1／5

10年新高！台中上半年移轉破2.5萬棟　北屯交易就占1／5

根據台中地政局統計數據顯示，今年上半年台中全區買賣移轉棟數達2萬5550棟、較去年同期增加27%，也是10年來新高；交易熱區仍集中3大屯區，其中，北屯區以5246棟創下歷年同期新高，光一個北屯區就占全市交易的1/5。

專家警告：打完疫苗「5件事千萬別做」！

專家警告：打完疫苗「5件事千萬別做」！

茶飲控注意！6個喝茶壞習慣超傷身

茶飲控注意！6個喝茶壞習慣超傷身

哭字窗恐招爛桃花　專家曝2解決方法

哭字窗恐招爛桃花　專家曝2解決方法

486自爆當油漆童工　哭嘆：我這輩子沒媽媽

486自爆當油漆童工　哭嘆：我這輩子沒媽媽

關鍵字：

486先生486的大丈夫週記鬼月禁忌鬼門開門神迷你版門神

讀者迴響

熱門新聞

金牌有禁藥反應　方莞靈遞補銅牌？

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

Lulu爆新歡！大街「交換口水」環抱放閃

謝長廷觀賽　莊智淵：市長還認得我？

快訊／被教練「突然猛抱」變臉！郭婞淳回應了

奧運金牌「2280萬獎金」怎麼用？郭婞淳想好了　

莊智淵是台灣人縮影　他揭3點原因：真正俠者

柯宇綸開砲郭婞淳教練！堅持不刪：行為ok不ok自己判斷

看莊智淵比賽歸懶趴火！他怒飆2戰犯

Lulu認愛！　曝秘戀萬秀洗衣店金孫：認識已半年多

高端、BNT、莫德納、AZ優缺點一次看

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

打莫德納注意！疫苗平台開放「第二劑」登記

戴資穎恐戰「異常艱難」的3場　網狂冒汗

更多

最夯影音

更多
郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」

郭婞淳奪金！台東老家嗨翻放鞭炮　總和236kg輾壓登頂「獎金2000萬」
王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

王子50米短跑6.6秒…教練是「台灣欄神」代表台灣闖東奧！還是《全明星》功臣

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

桃園66人擠8坪房間聚賭遭查獲　開罰462萬！創全國最高金額紀錄

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

《青你2》女Rapper遭嗆「妳沒我優秀」　火爆槓上：這是嫉妒！尤長靖發抖吃瓜XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面