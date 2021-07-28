鬼門將開！怕好兄弟誤闖　「門神怎麼貼」成網友熱搜

▲鬼門開之前張貼門神守護宅邸，避免好兄弟「誤闖」。（圖／486團購網提供）

生活中心／綜合報導

農曆七月即將到來，隨著「鬼門開」的日子趨近，身為霞海城隍廟第七代子孫的486先生在部落格分享去除晦氣、祭改及門神張貼的常見問題，也再度衝上站內熱搜，顯見現代人對於「鬼月」，仍心存敬畏或對禁忌感到好奇。

首先，針對民眾最關注的「如何去除晦氣」，486先生認為，「鹽跟刈金」因為取得方便，是家裡驅除陰晦之氣最簡單的好物。若有需要可以做祭改，意思是消災解厄、趨吉避凶。若身體欠佳則可求元辰，讓元神明亮、生命力更旺盛。

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▲迷你版門神可張貼在大門左右上角，不影響美觀。（圖／486團購網提供）

而為了避免「好兄弟」誤闖家門，許多民眾會在鬼門開之前張貼門神守護宅邸，「門神要貼在哪裡」也是他常被私訊的問題；對此，486先生表示，若家裡有前門和後門，張貼在前門即可；若大門有分內、外門，則張貼在外門；若是透天厝，貼在樓下的門即可。家中若有車庫，原則上還是貼在最常進出的大門，車庫旁進出的小門也可張貼；若一樓是鐵捲門，則可貼在兩邊柱子或鐵捲門上的收納盒。

▲門神張貼以及常見問題。（圖／翻攝自486的大丈夫週記）

他也進一步補充說道，門神要貼在大門，有部分民眾會貼在窗外是錯誤示範；另外，門神跟春聯一樣，每年都要更換，撕下之前雙手合十跟門神講一下要更新，請祂們繼續保佑。如果家中有拜拜習慣，在撕下門神後，可以跟著金紙一起化掉；若沒有拜拜習慣，則可到附近的正廟買一份金紙，拜拜祈求平安順利，燒金紙時一起化掉即可。