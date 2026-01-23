心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

▲女病患就醫診間卻擠進其他病患，讓她崩潰PO文控訴。（圖／達志示意圖）

記者林東良／台南報導

台南有女性民眾在社群平台發文控訴，前往一間知名「心臟診所」看診，卻發生嚴重侵犯醫療隱私的情況，不僅診間同時擠進多名病患，進行心臟超音波檢查時，被要求上半身全裸讓陌生病患看見，過程讓人感到「極度羞辱」。事件曝光後引發網友譁然，台南市衛生局據報已派員稽查。

該名民眾指出，一進診間就發現現場同時有3名病患在內等待看診，隱私毫無保障。輪到自己進行心臟超音波檢查時，需脫去上半身衣物，卻僅以簾子簡單遮擋，診間內包含醫師、護理師及其他病患，共有7、8人在場，讓人相當不安。

更讓當事人難以接受的是，檢查過程中護理師頻繁進出診間，簾子未確實拉好，導致坐在正前方等待的其他病患，能直接看見其身體，雙方甚至對到眼，讓當事人直呼「真的要發瘋了」。

當事人反映要求將簾子拉好，卻遭護理師回應「有拉啊」，態度冷淡，讓人感到被輕忽。當場情緒潰堤選擇離開後，院方人員追出解釋，卻未先道歉，反而表示「現在醫院都是一個診間三個病人」、「是你太年輕不懂看病」，並反質疑當事人為何不早說，完全違反醫療倫理，毫無對醫療隱私的基本尊重，讓當事人感到再次被羞辱，最終向台南市衛生局提出檢舉。

▲台南市衛生局副局長林碧芬表示，若查證違規屬實，將責令診所限期改善，保障病人就醫尊嚴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對此事，院方表示，已向台南市衛生局說明，如有過失會改正，不對外發言。台南市衛生局副局長林碧芬表示，衛生局接獲民眾檢舉後，已即刻派員前往診所進行稽查，並輔導院方依據病人隱私權相關規定，診間原則上僅允許一位病人及其家屬進入，以確保病情及個人資訊不外洩。

林碧芬副局長指出，實務上部分醫療院所為加速看診流程，可能讓下一位病患於前一位尚未完全結束前進入診間等待，但此作法恐涉及病人隱私曝露；若經查證屬實，將責令診所限期改善。此外，病人就診時亦有權拒絕其他人同時進入診間，並要求保障個人醫療隱私。

衛生局也提醒，醫療效率不應凌駕於病人尊嚴與隱私之上，相關規定將持續加強宣導與稽查，確保民眾就醫權益不受侵害。