　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

▲女病患就醫診間卻擠進其他病患，讓她崩潰PO文控訴。（圖／達志示意圖）

記者林東良／台南報導

台南有女性民眾在社群平台發文控訴，前往一間知名「心臟診所」看診，卻發生嚴重侵犯醫療隱私的情況，不僅診間同時擠進多名病患，進行心臟超音波檢查時，被要求上半身全裸讓陌生病患看見，過程讓人感到「極度羞辱」。事件曝光後引發網友譁然，台南市衛生局據報已派員稽查。

該名民眾指出，一進診間就發現現場同時有3名病患在內等待看診，隱私毫無保障。輪到自己進行心臟超音波檢查時，需脫去上半身衣物，卻僅以簾子簡單遮擋，診間內包含醫師、護理師及其他病患，共有7、8人在場，讓人相當不安。

更讓當事人難以接受的是，檢查過程中護理師頻繁進出診間，簾子未確實拉好，導致坐在正前方等待的其他病患，能直接看見其身體，雙方甚至對到眼，讓當事人直呼「真的要發瘋了」。

當事人反映要求將簾子拉好，卻遭護理師回應「有拉啊」，態度冷淡，讓人感到被輕忽。當場情緒潰堤選擇離開後，院方人員追出解釋，卻未先道歉，反而表示「現在醫院都是一個診間三個病人」、「是你太年輕不懂看病」，並反質疑當事人為何不早說，完全違反醫療倫理，毫無對醫療隱私的基本尊重，讓當事人感到再次被羞辱，最終向台南市衛生局提出檢舉。

▲台南市衛生局副局長林碧芬表示，若查證違規屬實，將責令診所限期改善，保障病人就醫尊嚴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局副局長林碧芬表示，若查證違規屬實，將責令診所限期改善，保障病人就醫尊嚴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對此事，院方表示，已向台南市衛生局說明，如有過失會改正，不對外發言。台南市衛生局副局長林碧芬表示，衛生局接獲民眾檢舉後，已即刻派員前往診所進行稽查，並輔導院方依據病人隱私權相關規定，診間原則上僅允許一位病人及其家屬進入，以確保病情及個人資訊不外洩。

林碧芬副局長指出，實務上部分醫療院所為加速看診流程，可能讓下一位病患於前一位尚未完全結束前進入診間等待，但此作法恐涉及病人隱私曝露；若經查證屬實，將責令診所限期改善。此外，病人就診時亦有權拒絕其他人同時進入診間，並要求保障個人醫療隱私。

衛生局也提醒，醫療效率不應凌駕於病人尊嚴與隱私之上，相關規定將持續加強宣導與稽查，確保民眾就醫權益不受侵害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明3地有雨　下周二「急降溫、雨區擴大」
快訊／三立採訪車衝吉林分行　彰銀最新發聲
3檔列入處置股！下周一起「抓去關」
若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用路人注意！台61線龍井段清掃路面　1／27雙向封閉6hrs

彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開...警衛驚險逃死

快訊／中油林園廠又出事！攔油迴廊火警黑煙狂竄　市府開罰

採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

花蓮海巡最後一艘巡防艇成軍　艦隊「十全十美」最後拼圖到位

心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員落海獲救送醫　船主失蹤搜救中

連結車半路「丟包」貨櫃阻路　警通知駕駛到案最高開罰3000

多視角撞擊畫面曝！三立採訪車高速衝彰銀　幸運路人驚險閃避

三立採訪車猛撞彰銀「釀10傷」！警查扣車輛　將送相關機關鑑定

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

用路人注意！台61線龍井段清掃路面　1／27雙向封閉6hrs

彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開...警衛驚險逃死

快訊／中油林園廠又出事！攔油迴廊火警黑煙狂竄　市府開罰

採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中

花蓮海巡最後一艘巡防艇成軍　艦隊「十全十美」最後拼圖到位

心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員落海獲救送醫　船主失蹤搜救中

連結車半路「丟包」貨櫃阻路　警通知駕駛到案最高開罰3000

多視角撞擊畫面曝！三立採訪車高速衝彰銀　幸運路人驚險閃避

三立採訪車猛撞彰銀「釀10傷」！警查扣車輛　將送相關機關鑑定

則本昂大FA轉投巨人　樂天補償選中田中千晴

三立採訪車撞進吉林分行　彰銀：董座已衝現場、高層奔醫院慰問

「這年齡層差距大」有的已婚生子　一票成年人嘆：出門要爸媽同意

義大利百年鍋具「不到1折」　7款ALESSI廚具換購方式一次看

敲碗成功！王世堅再度南下挺陳亭妃　「一馬當堅」1／31台南登場

UBL季軍戰／林浩震3安成功臣　曝最欣賞江坤宇游擊穩定感

「開放式監獄」看對眼！　男女殺人犯獲准假釋15天回家成親

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

用路人注意！台61線龍井段清掃路面　1／27雙向封閉6hrs

醒獅鑼鼓迎新春！台南徵才活動湧人潮　「先僱後訓」助攻穩定就業

【溫馨可愛】寶寶被哥哥逗得笑呵呵！笑聲太療癒❤️

社會熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

即／新北宮廟陷火海　恐怖黑煙狂竄

快訊／三立採訪車猛撞彰銀　10人受傷名單曝

獨／性侵女兒348次！狼父警陳屍家中　法院判決不受理

賣個資撈千萬　戶政員涉貪送國民法官審理

即／新北汽、機巷口碰撞　機車雙載2人命危

「第一代少年股神」翻車移送！　10歲就會看盤、90年一戰成名

即時／三立採訪車撞進彰銀吉林分行　現場慘況曝

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

更多熱門

相關新聞

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

本高崎巨無霸水梨首度來台！1公斤「愛宕梨」台南快閃試賣

日本知名水果首度登台！來自日本群馬縣高崎市的「巨無霸水梨」將於1月24日中午12時許，在台南大遠百1樓戶外廣場舉辦一日限定快閃活動，讓台灣民眾不用飛日本，也能品嚐到高崎產的高品質水梨。

高中期末考百人記警告　奇葩理由曝

高中期末考百人記警告　奇葩理由曝

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

闖紅燈撞29車害騎士慘死　79歲女駕駛慘了

闖紅燈撞29車害騎士慘死　79歲女駕駛慘了

快訊／台南國家科學技術委員會大樓凌晨火警

快訊／台南國家科學技術委員會大樓凌晨火警

關鍵字：

檢查心臟診所侵犯隱私台南衛生局稽查

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面