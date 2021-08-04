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鄭州暴雨保時捷泡水8天！開車廂見「一箱茅台」只剩半瓶　車主氣炸

▲▼豪車泡水8天，車上貴重物品被偷光。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲該處停車場有許多豪車泡水，等到車主可以查看愛車狀況，才發現車上貴重物品被偷光。（圖／翻攝《今日頭條》）

記者柯振中／綜合報導

河南鄭州先前下起暴雨，導致許多地方嚴重淹水。一名車主將價值約115萬元（人民幣，下同，約新台幣500萬元）的保時捷跑車停在地下停車場，卻因為管理公司的疏失，導致車輛泡水8天，甚至還有其他車主的名貴車輛泡水、貴重物品失竊，氣得痛斥管理公司失職。

綜合陸媒報導，7月20日時，鄭州持續降雨突然增強，導致路面的積水迅速增加，開始往低窪處流去，當時張男擔心愛車，到停放的B4停車場，想把車移走，卻發現為時已晚，水位已經淹到膝蓋左右的位置，只能選擇撤離。

等到暴雨後第三天，管理公司才開始清理積水，花了一天一夜，才把B1的積水抽完，張男相當氣憤，自掏腰包租用2部大功率的吸水器，沒想到付了錢，將設備交由管理公司使用，最後竟被告知「沒有燃料和配件」，因此無法運作。

苦等了許多天，張男7月29日再度看見自己的麥拉倫愛車，但愛車已被爛泥漿包裹住，氣得他忍不住飆罵，若管理公司能早個半小時通知，都不會發生這種狀況，「這不是瀆職是什麼！」

▼除了張姓車主，還有許多車主發生類似狀況，甚至還有貴重物品被偷走。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼豪車泡水8天，車上貴重物品被偷光。（圖／翻攝《今日頭條》）

除此之外，還有一名劉姓男子報案稱，他的愛車也被水淹沒，7月27日才拖出來，整輛車被污泥、雜草覆蓋，看起來慘不忍睹。此外，劉男因為工作需求，平時會在後車廂存放白酒，但車輛拖出以後，發現後車廂裡的高價白酒全部消失，只剩下半瓶開封過的，被丟在座位上，讓他相當傻眼，若真的是被水沖走，那為什麼還會剩半瓶？

也有許多車主反應，這種狀況絕對不是被水沖走，因為有些車主丟失的，還包括首飾、現金等高價物品，有的車輛甚至連備胎都被偷走，因為積水抽取完畢以後，管理公司根本沒有管理進出人員，才會發生這種狀況，必須負起二次損失的責任。

對此，當地的律師劉浩建議，車主能蒐集支付管理費的收據、車損狀況的照片、票據等等，積極與管委會協商賠償事宜，若對方不肯賠償，可以向法院提起訴訟，若損失的部分有爭議，也可以向法院提出申請，由第三方機構來評估、鑑定，以避免權益受損。

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