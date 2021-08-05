快訊／畫面曝！高雄暴雨不停「梓官汪洋一片」　樹倒砸機車騎士

▲雨勢過大宣洩不及，梓官區信義路5日上午積水一片，道路封鎖中 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到颱風環流影響，中南部出現明顯降雨。高雄市5日雨勢不斷，造成地漥地區出現積淹水狀況，多處道路封路、車輛拋錨等災情不斷傳出，其中1件樹倒還砸傷機車騎士，所幸傷勢無大礙。

▲▼仁武澄觀路積水 。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武區鳳仁路與澄觀路，上午8點多積水狀況也一度達28公分，警方派員到場進行交通疏導警戒，經環保局抽水車作業後，積水已於上午10點退去。

▲▼台29線部分道路積水，上午還傳出有車輛拋錨。（圖／記者許宥孺翻攝）

上午9點，有民眾通報，台29縣77公里處道路積水，水深近半個輪胎高，有一輛車拋錨無法通行。旗山分局員警到場後，先行放置交通錐警示，並通報人員處理，由於部分路段仍有積水，已進行車道調撥。

▲梓官區信義路積水。（圖／記者許宥孺翻攝）

梓官區信義路1巷口，往納骨塔方向，上午9點多因順瞬間大雨，道路積水約15公分，警方到場拉起警戒線，管制人車通行，水勢約於上午10點31分退去。

▲▼前鎮區路樹倒塌砸傷機車騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）

前鎮區中華五路、近好市多機車道，上午8點多有路樹倒塌，造成一名機車騎士倒地擦傷，所幸無大礙，已通報養工處、清潔隊處理，目前已恢復道路暢通。

水利局表示，截至上午9點，高雄市共計接獲6件豪雨災情，皆因雨勢過大宣洩不及。依統計圖表顯示，發生時間幾乎都在上班通勤時段，其中一件發生在前鎮區擴建路，上午8點24分，積水一度達30公分。

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