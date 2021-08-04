斗六之肺「人文公園」完成都市計畫變更　永久保留指日可待

▲斗六市人文公園預計開發總面積為18.14公頃，其中公共設施用地規劃7.46公頃，分別將設置公園、停車場及道路，讓人文公園順利永久保留。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市人文公園原是台糖甘蔗田，在26年前由縣府向台糖承租改建公園，與斗六市環保運動公園相鄰成為市區內最大的休憩綠地，因原地目為住宅區，台糖曾有意收回，後經雲林縣議員李建昇等地方人士極力爭取續租，並要求縣府爭取永久保留，如今永久保留有譜，將透過區段徵收取得保留3.48公頃綠地。

雲林縣政府地政處長黃凱達指出，為保留人文公園，縣府於2019年提出「變更斗六都市計畫案」並獲內政部通過，去年5月展開「斗六市人文公園區段徵收案」，預計開發東以明德路、大學路三段滙集處為界，南至大學路三段，西、北則分別以雲林路、明德路為界，總面積為18.14公頃，其中公共設施用地規劃7.46公頃，分別將設置公園、停車場及道路，讓人文公園順利永久保留。

斗六人文公園佔地約5公頃，1995年雲林縣政府向台糖承租低度開發為公園，縣府將透過區段徵收保留3.48公頃公園綠地，目前已完成都市計畫變更。雲林縣議員李建昇強調，人文公園是斗六之肺，斗六市pm2.5污染常是全國最嚴重地區之一，這塊綠地不能消失，這也是所有斗六市民願望，很高興能夠獲得保留，也希望縣府能依時程完成開發，為斗六留下這塊綠地。

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