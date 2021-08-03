雲林豪雨致災　張麗善現勘抽水機站盼找出淹水原因解決

▲四湖鄉西湖橋抽水站因前池太小，無法將林厝、林東兩村的瞬時雨量抽入舊虎尾溪，造成兩村積淹水嚴重，縣長張麗善實地勘查後表示，縣府將朝擴大前池做規劃設計。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣2日來受豪大雨致災，縣長張麗善今(3)日再度前往四湖、台西、麥寮等鄉鎮現勘了解積淹水問題及抽水機、抽水站運作情形。張麗善強調，這幾天仍有持續性強降雨發生，請鄉親務必注意雨勢並加強做好防災準備，如有農損及屋內淹水達50公分以上，務必拍照存證並通報鄉鎮市公所，以維護權益並降低災損。
雲林縣長張麗善今早在水利處長、工務處長、消防局長陪同下，與四湖鄉長蘇國瓏、林厝村長林建益、林東村長王經緯前往四湖鄉西湖橋抽水站，因前池太小，無法將林厝、林東兩村的瞬時雨量抽入舊虎尾溪，造成兩村積淹水嚴重，縣長張麗善實地勘查後表示，縣府將朝擴大前池做規劃設計，並增加佈建抽水機，惟擴大前池所需的土地取得，希望公所及村長溝通協調地主，共同解決地方淹水困境。
▲雲林縣2日來受豪大雨致災，縣長張麗善今(3)日再度前往四湖、台西、麥寮等鄉鎮現勘了解積淹水問題及抽水機、抽水站運作情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
另麥寮鄉海豐社區因內水無法排除，每逢大雨必淹水，已經過麥寮鄉長蔡長昆、議員跟村長陳情建議，縣府斥資282萬元辦理抽水機平台設置應急工程，目前工程進度約75%，完工後共可佈設6座抽水機加速排水，改善當地淹水問題，縣長張麗善表示，縣府會加緊工程進度，避免當地一直遇雨淹水。
縣長張麗善表示，極端氣候使雨勢來的又快又急，這波降雨雲林雨水量為全台第4高，超過現有排水系統承載量，縣府會透過此次豪大雨，檢視各區域大排、側溝及地下箱涵等排水系統及設備並通盤檢討，期能找出造成各處淹水的原因及解決方案，以為日後水利改善之方針。
▲麥寮鄉海豐社區每逢大雨必淹水，縣府已斥資282萬元辦理抽水機平台設置應急工程，目前工程進度約75%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
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