雲林縣議會停議為陳奎儒加油　張麗善：鄉親永遠是他後盾

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣田徑「欄神」陳奎儒，昨日在2020奧運男子110公尺跨欄跑出個人本季最佳的13秒53，是台灣37年來第一位順利進入準決賽選手。今（4）日出賽2020奧運男子110公尺跨欄準決賽，雲林縣議會總質詢期間，議會調整時間暫時休息，縣議會議長、副議長及縣長觀看直播一起替陳奎儒隔空加油打氣。

▲陳奎儒今日出賽男子110公尺欄架準決賽，上午10點雲林縣議會議長沈宗隆、副議長蘇俊豪及雲林縣長張麗善與多名縣議員於大廳一起替陳奎儒加油打氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳奎儒今日出賽男子110公尺欄架準決賽，上午10點雲林縣議會議長沈宗隆、副議長蘇俊豪及雲林縣長張麗善與多名縣議員於大廳一起替陳奎儒加油打氣，槍聲一響，所有人屏息期待，雖然最終跑出13秒57分組第6，確定無緣晉級決賽，所有人仍為陳奎儒加油打氣，期待未來再繼續為台灣為雲林發光，永遠以他為榮。

縣長張麗善表示，「昨天大家對於雲林縣子弟的努力有如此成績都非常感動，比賽過程緊張，雖然看到他在東奧這邊打拼但我們最重要要給他一個溫暖，雲林的鄉親都成為他的後盾不停為他加油打氣，他的表現已經非常傑出，能夠參加奧運已經不簡單尤其再晉級至準決賽，我們以陳奎儒為榮。」

張麗善說，陳奎儒還年輕，相信他可以繼續加油，持續毅力前進的態度跟精神，絕對勝利在望，期待每一次都看見他在體育壇有優秀的表現，都對他有信心。

雲林縣議員王又民表示，陳奎儒是台灣之光，看到他在場上的拚搏精神令人動容，號召所有的鄉親們一起替他集氣加油，同時，未來在議會中也會繼續替選手們爭取更好的訓練設備及補助，同時要持續關心選手退休後的規劃，讓選手無後顧之憂。

▲雲林縣議會總質詢期間，議會調整時間暫時休息，縣議會議長、副議長及縣長觀看直播一起替陳奎儒隔空加油打氣。（圖／記者蔡佩旻攝）





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