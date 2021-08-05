醉男盧小小清晨放鞭炮吵鄰　行徑太丟臉3友圍毆

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區5日清晨發生一男子酒後放鞭炮引發民怨，進而遭圍毆的離奇案件！新北市汐止區建成路142巷19弄內5日清晨6時10分左右，一名簡姓男子因酒後叫囂、放鞭炮示威，失序行徑引發簡男的友人不滿，簡男友人郭男、許男等3人當眾將他架離，簡男不爽嗆聲，爆發圍毆衝突。

▲許姓男子涉嫌圍毆酒後放鞭炮的簡姓友人3人全被警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲許姓男子涉嫌圍毆酒後放鞭炮的簡姓友人，3人全被警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

4人大打出手，嚇得其他吃早餐民眾趕緊打110報警，轄區汐止派出所警方出動13人快打部隊警力到場，警方迅速制伏在場4名鬧事群眾，根據警方調查，發現簡男（25歲）因酒後失序才會放鞭炮鬧事。

結果動手圍毆簡男的許男（25歲）郭男（19歲）許男（16歲）都是被害人朋友，他們被制伏後向警方抱怨，簡男喝酒後「盧小小」經他們勸阻不聽，同夥朋友覺得吵到住戶很丟臉才會出手教訓他，但警方認為指揮中心防疫警戒剛降級、這群人就聚眾圍毆實在太囂張，加上衝突過程造成簡男頭臉受傷，警方將動手3人逮捕依處犯刑法妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。

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