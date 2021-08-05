老司機爆極樂美體館解封！新興分局搬數字　5度斷開人體連結

記者吳奕靖／高雄報導

轄區被老司機檢舉踢爆有極樂淫窟，這讓新興分局不太高興，立刻搬出數字要來打臉，新興分局強調，三級警戒期間，2個月內查獲妨害風化5件11人，雖然現在已經降級，不過查緝也不會手軟！只要不法就查到底。

▲新興分局三級警戒期間，轄區內查獲色情賣淫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新興分局表示，從5月19日以來，就針對轄內常遭檢舉，老司機口中的土地公大樓、電信大樓、七賢一路等熱區，編排勤務不定期實施臨檢，或以便衣方式持續蒐證，在6月11日另查獲一起違規群聚歡唱案件，同時將在場群聚歡唱的10人，函送衛生單位裁罰每人6萬元，高雄市政府在7月2日並將該地點斷水斷電。

▲新興分局三級警戒期間，轄區內查獲色情賣淫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲新興分局三級警戒期間，轄區內查獲色情賣淫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而在今年1至7月，在前述2棟大樓共計查獲妨害風化案8件47人，其中三級警戒期間查獲的則有5件11人。新興分局表示，一貫態度與立場，就是「只要業者有不法、只要業者有營業，就絕對抓到底」，呼籲業者不要心存僥倖，挑戰公權力，同時也不容許業者挑戰國家防疫政策。

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