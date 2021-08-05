快訊／三颱共舞！第11號颱風妮妲生成「最新路徑出爐」

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳官網顯示，今年第十一號颱風妮妲於稍早生成。目前海面上共有盧碧、銀河、妮妲三颱共舞，今日至周日受到颱風環流影響，中南部雨勢明顯，北、東部也有午後雷雨。

▲第11號颱風妮妲生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

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台灣位處大低壓帶中，熱帶系統發展活躍，繼颱風盧碧、銀河生成後，今年第十一號颱風妮妲也接力生成。氣象局表示，盧碧於今日登陸中國，周日移動到台灣北部海面，這期間金馬地區、中南部受到西南風與低壓影響，天氣不穩容易有大雨。而銀河則持續往日本方向移動，對台灣沒有影響。

▲第11號颱風妮妲生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象局表示，原位於日本東南方海面的低壓於今(5)日14時發展為輕度颱風，編號第11號(國際命名：NIDA，中文譯名：妮妲)，對臺灣無直接影響。

氣象局預報員林定宜表示，妮妲在日本東南方海面上，預計將往東北方移動，基本上也是遠離台灣，因此對台灣沒有影響。而盧碧、銀河、妮妲三個颱風都處於低壓帶中，雖然可能彼此會有牽引作用或藤原效應等，但彼此影響狀況也很微小。

林定宜表示，影響台灣天氣的主因還是西南風為主，今日起至周末都是受到西南風影響，中南部整天都有雨，可能出現大雨或豪雨，而北部、東半部則是午後會有雷陣雨，也可能出現短延時強降雨。

▲海上有三颱共舞，其中盧碧對台影響較大。（圖／翻攝RAMMB）