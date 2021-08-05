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陳時中怒回記者「態度不健康」　他轟：囂張什麼？真把自己當神？

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自疾管署直播）

記者蔡文鈴／綜合報導

指揮官陳時中昨（4）日於記者會回應記者質疑高端疫苗數量問題，動怒回應「第一天說我不知道，第二天說我忘了問，用這態度不是一個健康態度」。對此，前立委孫大千今（5）日在臉書怒批，陳時中是在囂張什麼？難道真的把自己當成是神壇上的神了嗎？

孫大千表示，民進黨為了護航高端疫苗，降低EUA審查標準，甚至連會議過程也不敢仿照國際慣例全程公開，從事後公佈的匿名會議記錄中，可以明白的看到，在20位參與投票的委員中，只有3位是完全支持通過。難道台灣人民就注定要當白老鼠嗎？

孫大千說，正是因為衛福部一路走來遮遮掩掩，鬼鬼祟祟，連擴大量產的良率都不能對台灣人民說清楚講明白。媒體朋友身為社會的良心，當然必須為大眾的健康安全把關，陳時中為什麼要動怒動氣呢？難道是因為心虛了嗎？

孫大千也說，關於批號不連續的問題，記者已經連續很有禮貌的請教了兩天，第一天陳時中不知道，第二天陳時中忘了問，如此攸關人民健康的重要問題，竟然可以如此的毫不在意，難道這就是一個政務官的「健康態度」嗎？

孫大千認為，就是因為衛福部這種心裡有鬼的護航行為，才一手扼殺了台灣人民對於國產疫苗的信任。與其說是記者的態度不健康，還不如說是陳時中「見笑轉生氣」吧？
 

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