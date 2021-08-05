疫苗短缺恐有空窗期　薛瑞元坦言：疫苗存量不足

記者陳家祥／台北報導

國內開始大量施打疫苗後，出現疫苗短缺問題。對此，衛福部次長薛瑞元5日坦言，「我們也必須要承認，目前存量似乎有所不足」，但後續在8、9月應仍會有疫苗再進來，「但是還沒到飛機降落拿到疫苗的話，沒有辦法確定這就是會來到台灣的疫苗」。

▲隨著接種率上升，國內面臨疫苗短缺問題。（圖／記者湯興漢攝）



衛福部次長薛瑞元說，大家都非常關心疫苗的量，「我們也必須要承認，目前存量似乎有所不足」，原因當然就是國際都在搶疫苗，有些比較不富有的國家，目前疫苗的到貨量也都比台灣少；有些國家比較富有、有自己生產的，也在規劃因為變種病毒要打第三劑，這樣都會造成疫苗供應短缺、延遲。

薛瑞元指出，目前的因應之道，是現有的疫苗進來，有序的把它打完，增加國人的疫苗涵蓋率。對於還沒進來的廠商，我們都會加強催促，每2、3天就是跟這些廠商在做對話，也希望這些廠商都能依照合約提供疫苗。

至於COVAX是否會因為台灣的經濟發展程度，而不會優先安排疫苗出貨？薛瑞元說，「是有它的可能性」，但是我們也一直在跟COVAX做確認，因為過去都有答應有一些量要進來但卻沒進，陸陸續續還在追蹤。

媒體追問，疫苗到底夠不夠？薛瑞元說，這牽涉到疫苗會不會再進來，尤其8、9月，「我們認為是會再進來，但是還沒到飛機降落拿到疫苗的話，沒有辦法確定這就是會來到台灣的疫苗」。