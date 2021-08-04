莫德納「間隔4週」打第2劑最佳　她秀加拿大CDC數據打臉陳時中

▲立委林奕華。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／綜合報導

國內莫德納疫苗數量有限，指揮中心宣布延長2劑間隔為10到12週，指揮官陳時中3日指出國際2劑莫德納間隔6至16週不等。對此，國民黨立委林奕華搬出加拿大疾病管制局莫德納施打指引，建議最佳間隔是4週。

莫德納仿單建議2劑接種間隔時間為4週，對於媒體提問，疫苗間隔時間若延長，是否影響疫苗保護力，陳時中回應，莫德納美國規定2劑間隔6週，英國間隔8至12週，澳洲間隔6週，加拿大間隔16週，世界衛生組織（WHO）則建議間隔12週，各國安排間隔時間有所不同 ，會考量疫苗供應上如何讓第1劑施打愈多、疫苗人口涵蓋愈高，才為此安排。

對此，林奕華4日表示，在資訊爆炸的時代，各國疫苗施打指引在網路上都可以輕易查詢，指揮中心還妄想只揭露部分事實，來掩蓋疫苗不足的真相，難道真的是疫苗指引千萬條，要用時指揮中心自己喬就好？指揮中心只揭露片斷有利政府的防疫訊息，不能說完全錯誤，但也不是非常正確，只會讓人民對政府防疫專業產生質疑，讓指揮中心威信蕩然無存。

▲加拿大疾病管制局莫德納施打指引，建議最佳間隔是4週。（圖／翻攝林奕華臉書）



林奕華指出，加拿大疾病管制局對於莫德納間隔施打的施打寫得非常清楚，最短3週，最長16週，但官方建議最佳間隔是4週，不解為何陳時中揭露的資訊要去頭去尾，只說加拿大莫德納施打間隔為16週，卻不說加拿大所謂的16週，是指最長間隔不應超過16週的上限，但最佳間隔仍是4週28天為官方建議，如果兩劑施打間隔超過16週，自購莫德納仍無著落，難道指揮中心又要再找其他國家的指引來證明超過16週也可以嗎？

林奕華進一步表示，若兩劑莫德納間隔16週都不會影響疫苗的保護效力，那為何最引人詬病的第二類的「中央防疫官員」及第三類中的「因應疫情防治經中央流行疫情指揮中心認定有接種亟需之對象」，都需要在間隔4週就施打第二劑莫德納？而一般國人就必須等待10至12週，甚至16週？難道不能讓官員與人民都一樣等待10至12週，或甚至可能的16週再施打第二劑？還是說官員的命是命，普通小老百姓的命就不是命？

林奕華認為，防疫要成功，除了全民同心外，指揮中心要用專業防疫而非用話術，這次陳時中說加拿大莫德納兩劑施打間隔16週，跟先前高端EUA審查，表示免疫橋接是最新的技術，如出一轍都是透過不完整的資訊揭露方式，來護航指揮中心的錯誤政策，難道連美國都不認同用免疫橋接的方式，可以取代第三期人體實驗，全民會相信食藥署讓高端使用免疫橋接申請EUA沒政治力介入？

林奕華呼籲，指揮中心不要再使用不完整的資訊來誘導國人，否則面對威脅性越來越強的變種病毒，難保台灣不會再度上演疫情大爆發的戲碼！