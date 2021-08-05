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高端試驗「巴拉圭人領30萬」？醫曝親身經歷怒飆：用腳想都知不可能

高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲有媒體報導，高端疫苗在巴拉圭進行三期試驗，受試者每人可領30萬台幣。（示意圖／食藥署提供）

記者李佳蓉／綜合報導

近日有媒體報導，指高端疫苗在巴拉圭進行三期試驗，每人可領30萬台幣；而在台灣的延伸試驗，受試者僅能拿6千。在昨（4）日記者會中指揮官陳時中被問及此事回應，對於詳細費用不清楚。前台大感染科醫師林氏璧按耐不住情緒砲轟嚴重誤導，並以「親身經歷」狠酸「這個數字用腳想都知道不可能！」

指揮官陳時中在昨日記者會中被問到此事，他回應，「我不知道它那個費用，不會跟我們做申報，講平均算起來一個人的費用，檢驗不是拿到的錢才是錢，還有檢驗相關費用，至於詳細費用我是不清楚。」

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針對該篇報導，前台大感染科醫師林氏璧在粉專氣得大罵，「惡意滿滿、嚴重誤導」！他指出，30萬元為國外進行臨床試驗，要收案一人的成本，而非受試者所拿到的營養金，「這兩個數字拿來比較，有何意義？」雖然報導中清楚寫明是成本，但有媒體大肆批評，誤解巴拉圭受試者每人可領30萬，台灣人是廉價白老鼠。

▲▼南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

▲林氏璧指出，疫苗臨床受試者文宣，完全不能有金額露出。（示意圖／路透）

「拜託，這個數字用腳想都知道不可能！」林氏璧說，自己過去在台大擔任倫理委員會委員多年，也執行過多個疫苗臨床試驗，一個臨床試驗要付與受試者多少營養金/車馬費，不能太多也不能太少，要考慮當地收入，以及參與臨床試驗者所冒的風險等等。

林氏璧進一步指出，該筆金額不能多到讓受試者因「金錢的誘因」參加，而忽略參加臨床試驗本身的風險，這是很重要的受試者保護。另外，在招募受試者時，不能強調可獲得多少營養金，「我們倫委會對於招募的文宣，海報等等都要審查，很重要的重點就是完全不能有『金額的露出』，現在被媒體大肆報導，真的讓我無言。」

對於高端疫苗的種種議題，林氏璧說可以批評、可以質疑，自己也曾提出過許多，但都要基於事實，「不要像在打選戰一樣拿起來就不分青紅皂白的抹！」他更痛批，「一個科學議題最後攻防至此，我真的覺得很悲哀，很沒有水準」。

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