莫德納第二劑再延！恐遇保護力空窗　台大醫舉「這2國結局」笑了

▲台灣疫苗荒，指揮中心宣布將把莫德納第二劑間隔時間拉長為10～12週。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內新冠疫苗數量有限，若是提供予疫苗平台預約接種者施打後所剩無幾！因此，指揮中心也宣布，將莫德納第二劑間隔時間從4週延長為10～12週，有專家質疑恐遇保護力空窗期。前台大感染科醫師林氏璧也提出數據樂觀笑回，「第二劑延後施打，在英國和加拿大看起來沒問題」。

指揮中心指揮官陳時中在3日記者會中被問到，將莫德納仿單上註記兩劑間隔4週延長至12週，可能會影響保護力？當時他舉多國作法為例，美國第二劑間隔6週、英國8～12週、澳洲6週、加拿大則長達16週，WHO則公布12週，時間有所不同，「基本上大家依照供應上，怎麼樣讓第一劑施打人變多，涵蓋做得越高，以這樣方向做安排」。

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前台大感染科醫師林氏璧昨（4）晚也在粉專以「莫德納延後第二劑到10～12週，保護力有問題嗎？加拿大曾豪賭延長到16週」為題PO文。他指出，加拿大在3月疫苗極缺疫情又延燒情況下，就宣布豪賭將第二劑延長至16週才注射，「比英國的8週還再長了一倍」，所幸結果是好的，加拿大疫情在廣泛注射疫苗後逐漸下降，目前控制得不錯。

▲完整接種兩劑疫苗後，保護力會更好。（示意圖／記者李毓康攝）

林氏璧接著說，加拿大自5月疫苗陸續到貨較無匱乏，6月開始各省也紛紛把注射時間縮短，「間隔調短的原因是因為Delta變種病毒一劑保護力可能是不夠的」，因此開始衝第二劑覆蓋率。6/1完成完整注射兩劑者僅佔6%，到7/8已增至40%，目前加拿大疫苗覆蓋率已傲視全球，至少打一劑者占71.85%，完整注射完兩劑者占59.47%。

至於BNT及AZ疫苗也有國家拉長施打間隔，林氏璧說5、6月英國有後續研究發表，發現抗體產生的效果反而更好。他也提到，加拿大安大略省7/16一項保護效益的研究，文章結論表示僅打一劑狀態下，各疫苗對於各種變種病毒都有一定保護力，而施打兩劑後，保護力再提升。當面對疫苗供應受限，可能可考慮延長第二劑施打，以達到更高群體保護。

對於有症狀感染的保護力：

a.僅打一劑

莫德納疫苗對Alpha的保護力83%，對Delta的保護力72%

BNT疫苗對Alpha的保護力66%，對Delta的保護力56%

AZ疫苗對Alpha的保護力64%，對Delta的保護力67%

b.打完第二劑7天後

莫德納疫苗對Alpha的保護力92%

BNT疫苗對Alpha的保護力89%，對Delta的保護力87%

AZ疫苗對Alpha的保護力79%

對於住院或死亡的保護力：

a.僅打一劑

莫德納疫苗對Alpha的保護力79%，對Delta的保護力96%

BNT疫苗對Alpha的保護力80%，對Delta的保護力78%

AZ疫苗對Alpha的保護力85%，對Delta的保護力88%

b.打完第二劑7天後

莫德納疫苗對Alpha的保護力94%

BNT疫苗對Alpha的保護力95%