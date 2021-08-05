蘇揆力推五倍券黨內雜音不斷　綠委怨：做成結論才叫我們埋單

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情衝擊國內經濟，行政院研擬發放振興5倍券，但民進黨內仍雜音不斷，除有民進黨派系正國會立委陳亭妃等8人日前發布聯合聲明，呼籲振興券不要拿現金換，民進黨立委高嘉瑜、王美惠也陸續拋出直接發現金的主張。一名綠委私下表達不滿說，疫情都還沒結束，政院就急著公布振興券，且最快9月推出，是為了趕在立法院開議前上路，避開預算審查嗎？

陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應等8名正國會立委日前發布聯合聲明，呼籲振興券應該採直接領取紙本或者數位振興券形式發放，不要用去年三倍券「用現金換券」的模式。

高嘉瑜則拋出應採「數位振興五倍劵」和「現金」兩模式並行，讓民眾自由選擇，在發放萬元現金部分，可用今年上半年增加的證交稅、營所稅、綜所稅、營業稅及貨物稅等賦稅收入支應，「光是把今年增加的2682億元（稅收）作為振興預算，每個人就可以拿到超過1萬元普發現金」。

王美惠也建議，超過6成民眾支持全民普發現金，這是最快速且成本最低的做法，也是民眾最期待最有感的方式，建議可比照現行1922疫苗施打預約平台模式，讓民眾自己登記要拿紙本券、數位券或者現金，此語獲得大量支持者認同指，「直接給現金不浪費時間和印刷費用」、「直接發現金最直接」。

民進黨立委郭國文受訪談及，民眾對政府推振興措施有期待，可以減少生活負擔、同時兼顧振興經濟，建議政院可以採納「三六九等倍券」概念，例如讓民眾自由選擇拿1千換3千，或者選擇用3千換9千，想要多參與、多振興經濟的可以多參與，針對不同需求讓民眾自行選擇。

據轉述，對於黨內針對振興措施雜音不斷，民進黨立院黨團總召柯建銘4日在黨中常會表示，黨內對於紓困的意見很多，建議行政院在推行政策前，應先邀集黨團成員見面溝通。不過，有民進黨立委私下直言，以蘇貞昌的個性，「說了也沒有用，做成結論才叫我們一起埋單」。