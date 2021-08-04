蘇貞昌：輕颱盧碧進逼嚴防豪雨　中央災害應變中心二級開設

▲中央氣象局預測輕颱盧碧將帶來明顯雨勢。示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央氣象局4日下午5時半發布輕颱盧碧海上颱風警報，預測明日下半天到周五上半天最接近金門、馬祖，屆時將有明顯風雨，中南部受其牽引的西南風影響也會有大雨或豪雨。對此，行政院長蘇貞昌提醒民眾嚴防豪大雨，並指出目前中央災害應變中心已二級開設，持續監控豪雨情勢。

蘇貞昌4日晚間在臉書表示，受低壓帶及西南風影響，加上輕颱盧碧生成，各地天氣將更不穩，中南部可能大雨或豪雨；山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，鄰近海域作業船隻則須嚴加戒備。而他已要求內政、水利等單位嚴陣以待，防汛熱點已預先設置移動式抽水機、目前中央災害應變中心也二級開設，持續監控豪雨情勢。

蘇貞昌說，多一分準備、少一分傷害。

另外，氣象局晚間8時半持續發布輕颱盧碧海上颱風警報，預測5日晚間8時颱風中心將到金門西南西方約130公里處。資深預報員劉宇其表示，颱風主要影響金馬澎，強風大雨，預計5日外圍環流接近，金澎風雨越晚越明顯，中南部持續豪大雨，6至7日（周五至六）為颱風最接近時候，無論是颱風或熱低，金澎都風雨明顯，中南部也有明顯降雨。

7日颱風北上，馬祖出現風雨、中南部持續豪雨，北部也有雨勢，到了8日（周日）颱風通過近海，北部、馬祖、中南部雨勢持續，大小風雨視颱風強度距離而定。

▼中央氣象局4日晚間8時40分雷達迴波圖。（圖／翻攝自中央氣象局官網）