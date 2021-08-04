五倍券要用得多、用得廣！何時登場？餐飲業鬆綁程度成指標

▲2020政院發放的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，預計在8月10日將會進一步放寬警戒，各界期盼的振興方案「五倍券」也預計在9月左右推出。官員對於實際上線時間點仍相當保留，強調必須要等警戒進一步鬆綁，各類產業都開始上軌道，五倍券才會有明確的推出時間，起到推動產業復甦的效果。

行政院長蘇貞昌上週召集相關部會首長，針對「振興五倍券」規劃方向進行討論，已底定採1000元換5000元方案，預算規模約1100億元，實體券與數位券同步發行。由於去年三倍券發行後，僅7.7％左右民眾領用數位券，因此如何鼓勵民眾選擇數位券，是本次發放的重點之一。

針對五倍券發放的確切時間點，官員指出，仍要視疫苗的覆蓋率、疫情狀況而定，最重要的是鬆綁程度到哪裡。以今年的疫情來看，最直接受到影響的就是商業服務業類；其中，餐飲業更是受到衝擊最大的產業別。

而現階段雖然警戒降級、開放餐廳內用，但就消費者角度來說仍是限制重重，距離過往恣意談天吃飯的狀況還有段距離，也大大影響到民眾消費的意願。因此，若太早發放消費券，恐難以照顧到這些受創最嚴重的產業。

餐飲業在5、6月開始進入旺季檔期，5月有勞動節連假、母親節，6月則有端午節連假等，都能有效帶動營收，等同先為即將到來的7、8月暑期旺季做暖身。

檢視歷年來的統計數據，在疫情升前的2019年，全國餐飲業5月的營業額達679億、6月達686億。進入2020年後，雖然國內有零星確診個案，但疫情仍在控制中，因此全國餐飲業在5月仍有619億、6月還有638億的營業額。

但進入2021年後，國內在5月進入全國三級防疫警戒，全面禁止內衣慮改採外帶，重創本該迎來旺季起點的餐飲業。根據經濟部資料，今年5月，全國餐飲業免強在上半月有母親節檔期撐場，營業額502億勉強守住500億元大關；但進入6月後，則是一路慘淡，營業額掉到僅剩383億。

官員表示，未來警戒若進一步降級或是放寬，五倍券的上路時程才會更加明確，也能讓民眾有更多的使用空間，不只餐飲業，還包括旅宿、美容或是休閒娛樂業等，而不是讓五倍券的效益都集中到大賣場、超商等特定產業。